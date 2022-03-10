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GoDaddy перестає приймати рублі та закриває російську версію сайту

10.03.2022
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GoDaddy

GoDaddy знаходиться в процесі видалення російського рубля з кошика підтримуваних валют і після 10 березня 2022 не зможе виконувати транзакції з автоматичним продовженням в рублях.


GoDaddy опублікувала пост щодо ситуації в Україні ще 3 березня. Компанія повідомила, що підтримає українських клієнтів та запровадить обмеження для російських користувачів:

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  • Видалить російськомовну версію сайту.
  • Перестане підтримувати нові реєстрації доменів .ru та .ru.com.
  • Видалити всі домени .ru зі свого вторинного ринку доменних імен.
  • Видалить російський рубль зі списку валют, що підтримуються.

Через війну Росії з Україною також ввів обмеження реєстратор Namecheap. Компанія повідомила , що припинить обслуговувати користувачів із Росії.

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