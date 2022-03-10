GoDaddy перестає приймати рублі та закриває російську версію сайту

GoDaddy знаходиться в процесі видалення російського рубля з кошика підтримуваних валют і після 10 березня 2022 не зможе виконувати транзакції з автоматичним продовженням в рублях.





GoDaddy опублікувала пост щодо ситуації в Україні ще 3 березня. Компанія повідомила, що підтримає українських клієнтів та запровадить обмеження для російських користувачів:

Видалить російськомовну версію сайту.

Перестане підтримувати нові реєстрації доменів .ru та .ru.com.

Видалити всі домени .ru зі свого вторинного ринку доменних імен.

Видалить російський рубль зі списку валют, що підтримуються.

Через війну Росії з Україною також ввів обмеження реєстратор Namecheap. Компанія повідомила , що припинить обслуговувати користувачів із Росії.

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