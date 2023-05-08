Старший інженер Google випав з вікна офісу та розбився на смерть

Старшого інженера з програмного забезпечення Google знайшли мертвим під вікнами штаб-квартири компанії в Нью-Йорку . Про це повідомляє Business Insider .

За попередніми даними, 31-річний чоловік випав з 14 поверху будівлі — поліції міста надійшов дзвінок про непритомну людину, яка лежить на тротуарі біля офісу Google у Манхеттені на 15-й Західній вулиці . Його забрали до лікарні, де він згодом помер.

«Ми вкрай засмучені цим трагічним інцидентом, який стався з одним із наших співробітників. Наші думки зараз із сім’єю [загиблого], і з поваги до них ми не даємо додаткових коментарів», – заявив прес-секретар Google Алекс Джозеф.

Раніше стало відомо про те , що співробітники Google розкритикували генерального директора корпорації Сундара Пічаї, порівнявши його із лиходієм зі «Шрека» — лордом Фаркуадом. Причиною цього стало зростання щорічної зарплати глави компанії, незважаючи на глобальне скорочення видатків, а також масові звільнення, через які десятки тисяч людей втратили роботу.