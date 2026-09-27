У Google Maps виявили підроблені ШІ-фото з чужими номерами телефонів

Схему описали фахівці з пошукового просування Наомі Стівенс і Сем Сарстен. Як повідомляє Search Engine Roundtable, Стівенс виявила у профілі покрівельної компанії зображення з правильною назвою підприємства, але чужим номером телефону.

Перевірка акаунта, який завантажив картинку, показала понад 150 фотопублікацій для різних компаній у США. На зображеннях інших підприємств також повторювався той самий сторонній номер. За оцінкою фахівців, це свідчило про систематичну спробу перенаправляти дзвінки клієнтів.

Як працює підміна

Зловмисники використовують можливість користувачів додавати фотографії до карток місць у Google Maps. Контактний номер розміщують безпосередньо на зображенні, тому офіційне поле з телефоном компанії може залишатися правильним.

У задокументованому випадку підроблена картинка відображалася настільки помітно, що нагадувала обкладинку профілю. Людина, яка шукає майстра або хоче замовити послугу, може набрати номер із фото, не звіривши його з іншими контактами.

Шахрайство з використанням генеративного ШІ в Google Maps

Після публікації історії Google видалила акаунт порушника та його зображення. Про це Search Engine Roundtable повідомило в оновленні від 11 вересня.

Водночас у цьому повідомленні немає підтвердження, що номер був платним або що за дзвінки стягували підвищену оплату. Задокументований ризик полягає саме в підміні контакту.

Як перевірити номер перед дзвінком

Телефон із фотографії варто звірити з контактами на офіційному сайті компанії. Саме розміщення картинки у профілі Google Maps не означає, що її завантажив або схвалив власник бізнесу.

Якщо співрозмовник просить терміново переказати кошти чи надати конфіденційні дані, слід спочатку перевірити, з ким ви спілкуєтеся. Особливої обережності потребують прохання оплатити послугу подарунковими картками або криптовалютою.

Google рекомендує повідомляти про підозрілий контент і профілі через інструменти скарг у Maps. Власникам бізнесу також варто регулярно переглядати додані користувачами фотографії: правильні контакти в картці не виключають появи чужого номера всередині зображення.