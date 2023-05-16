Перехід Пентагону на захист від Microsoft зробить США вразливими до кібератак

Міністерство оборони США непомітно відмовляється від однієї зі своїх найдавніших програм кібербезпеки та замінює її готовими інструментами від Microsoft , незважаючи на внутрішню опозицію та критику з боку експертів, які кажуть, що це зробить країну більш вразливою для іноземних хакерів та кібератак. Про це пише американський журнал Newsweek.

На серії зустрічей з директором з інформаційних технологій Міністерства оборони США Джоном Шерманом восени 2022 року, коли завершувалася робота над бюджетним запитом міністерства на 2024 фінансовий рік, «явна більшість» високопоставлених ІТ-керівників із військових служб виступила проти відмови від старого софту, повідомляє журнал з посиланням на посадовця Пентагону.

Потенційні ризики, відзначає Newsweek, стали відомі в березні цього року, коли з’ясувалося, що хакери, підозрювані у приналежності до російської військової розвідки, майже рік таємно використовували вразливість у поштовій програмі Microsoft Outlook. У зв’язку з цим експерти вважають, що небезпечно покладатися виключно на програми Microsoft.

Рішення Пентагону про перехід на інструменти безпеки Microsoft, зокрема, впливає на її домінуюче становище на ринку державних технологій і може суперечити новій стратегії Білого дому в галузі кібербезпеки, яка закликає творців софту насамперед пропонувати безпечні продукти, а не продавати додаткові заходи безпеки.

Тепер міністерство використовуватиме Microsoft Defender. Надмірна залежність від компанії ризикує зробити комп’ютерні мережі Збройних сил США більш уразливими.