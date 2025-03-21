Microsoft придумала спосіб збільшити FPS в іграх в двічі
Microsoft анонсувала нову версію технології DirectX Raytracing під номером 1.2.
Серед іншого в неї додали підтримку нейронного рендерингу на обладнанні NVIDIA, Intel і AMD. Але головними нововведеннями стали функції OMM (Opacity micromaps) і SER (Shader execution reordering), що покликані істотно збільшити продуктивність в іграх з рейтрейсингом і трасуванням шляху.
OMM призначена для управління даними непрозорості. Ця функція скорочує виклики шейдерів і значно підвищує ефективність рендерингу без шкоди для візуальної якості. Згідно з даними даними Microsoft, OMM до 2,3 разів збільшує fps в іграх із трасуванням шляху.
SER забезпечує найоптимальніший порядок виконання шейдерів шляхом їхнього розумного групування. Ця функція здатна піднімати продуктивність в іграх з трасуванням променів до двох разів.
Реліз DirectX Raytracing 1.2 відбудеться наступного місяця. Microsoft підкреслила, що активно співпрацює з NVIDIA, AMD, Intel і Qualcomm, щоб зробити технологію новим індустріальним стандартом.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter