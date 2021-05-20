Як повернути “Оптимізацію MIUI” і вирішити проблему робочого столу на смартфонах Xiaomi

Помилки і приховані функції – це часте явище в оболонці MIUI, якої б версії вона не була. Систему доводиться “допилювати” самостійно.





У багатьох випадках для цього вистачає стандартних налаштувань, і проблеми з обмеженням роботи функції Always-ON Display і вильотом робочого столу MIUI якраз і є такими випадками.

AOD на Redmi Note 10

Відносно нова лінійка смартфонів Redmi Note 10 має неприємну для багатьох “болячку”, яка заважає власникам смартфонів безмежно користуватися Always-ON Display. Система показує інформацію на заблокованому екрані всього 10 секунд, після чого він гасне.

Виною тому “Оптимізація MIUI” – набір налаштувань, які дозволяють оболонці працювати стабільно і швидко. Але одночасно з цим вона ж обмежує роботу деяких функцій, як у випадку з активним екраном.

Все б нічого, тільки той самий пункт ” Оптимізація MIUI ” на смартфонах Redmi Note 10 в меню розробника відсутній. Але його можна швидко повернути.

ВАЖЛИВО: після відключення “Оптимізації MIUI” можуть скинутися налаштування додатків. Радимо звертати на це увагу.

Прибираємо обмеження для Always-ON Display за 10 секунд

Для початку отримуємо доступ до меню ” Для розробників “. Зробити це можна в пункті налаштувань “Про телефон”, натискаючи по рядку “Версія MIUI” до тих пір, поки не з’явиться напис “Ви стали розробником”:

Після отримання прав розробника, переходимо по шляху “Розширені налаштування” – “Для розробників”:

Спускаємося в самий низ списку налаштувань і знаходимо серед них пункт “Відновити значення за замовчуванням”. Одного натискання на напис недостатньо, тому натискаємо на нього кілька разів, по аналогії з отриманням прав розробника.

Після цього перемикаємо тумблер в пункті “Увімкнути оптимізацію MIUI” в неактивний стан.

Перевіряємо функцію активного екрану: повертаємося на головний екран налаштувань, йдемо по шляху “Активний екран і блокування” – “Активний екран” – “Відображення” і вибираємо “Завжди”, якщо вам необхідно постійне відображення Always-ON Display:

Виправляємо виліт робочого столу MIUI

З робочим столом MIUI (Mi лончер) все гранично просто: нам потрібно завантажити оновлення для нього.

Для смартфонів Xiaomi з 6-ї версією Android є спеціальна версія.

Після завантаження, просто встановлюємо його як звичайну програму, заздалегідь дозволивши встановлення додатків з невідомих джерел.

Робочий стіл MIUI для Android 6 |Робочий стіл MIUI для Android 7 +