Нову Windows не можна буде встановити знову після видалення

Напередодні Microsoft анонсувала ще одну версію Windows 11 – Windows 11 SE. Вона призначається для освіти, а також слабких комп’ютерів і ноутбуків.





Тепер же в мережі з’явилася подробиця про одну не найприємнішу особливість новинки. Як і передбачалося, єдиний спосіб отримати Windows 11 SE – це придбати девайс під керуванням цієї версії ОС.

Але, виявляється, якщо користувач захоче перевстановити систему, замінивши її на, скажімо, Windows 10 або Windows 11, повернутися до Windows 11 SE він вже не зможе. Такої можливості у Microsoft просто не передбачають.

Що цікаво, за схожою схемою редмондці вже працюють при ліцензуванні Windows 10 та Windows 11 для ARM. Ці версії також не можна завантажити окремо, а йдуть вони виключно у встановленому вигляді.