Установку Windows 10 ускладнять

Microsoft змінить вимоги до встановлення ОС Windows минулого покоління. Про це повідомляє видання Neowin.





На оновлені системні вимоги для Windows 10 звернув увагу юзер Twitter під ніком XenoPanther. Ентузіаст вивчив системні файли версії 21327 і виявив, що її встановлення може бути неможливим без наявності криптографічного модуля Trusted Platform Module (TPM). Автор заявив, що таким чином Microsoft ускладнила встановлення ОС.

Раніше наявність TPM була обов’язковою при встановленні Windows 11. Завищені, на думку фахівців, системні вимоги Windows 11 ускладнювали встановлення операційної системи. Так, даний модуль міг бути відсутнім навіть у сучасних комп’ютерів. Пізніше Microsoft пояснили, що наявність TPM помітно збільшує рівень безпеки системи.

Автор XenoPanther зазначив, що оновлені параметри були помічені у системному файлі appraiserres.dll. За словами фахівця, встановити Windows 10 без TPM можна, якщо видалити файл.