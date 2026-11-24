Компанія Microsoft продовжує позбуватися застарілих компонентів операційної системи Windows 11. Цього разу виробник офіційно оголосив про припинення розвитку двох функцій — застосунку Family Safety для батьківського контролю та протоколу Media Transfer Protocol (MTP) через Bluetooth. Обидва компоненти можуть зникнути з майбутніх версій Windows, проте для них передбачені альтернативи.

Важливо, що йдеться не про негайне видалення функцій. Microsoft внесла їх до списку застарілих можливостей, а відмову від використання планує здійснювати поступово.

Family Safety приберуть із Windows до кінця 2027 року

Застосунок Microsoft Family Safety дозволяє батькам контролювати використання комп’ютерів дітьми. З його допомогою можна встановлювати обмеження екранного часу, блокувати окремі програми та керувати доступом до цифрового контенту.

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Згідно з офіційним повідомленням Microsoft, програму планують остаточно прибрати з Windows наприкінці 2027 року. Вона також перестане бути доступною для нових завантажень через Microsoft Store.

Водночас сама система батьківського контролю нікуди не зникне. Користувачі зможуть і надалі керувати сімейними налаштуваннями через мобільний застосунок Microsoft Family або вебпортал Family Safety.

Таким чином, зміни торкнуться лише окремої програми для Windows, а не функцій захисту дітей.

Передавання файлів через Bluetooth також зміниться

Другим компонентом, від якого Microsoft вирішила відмовитися, став протокол MTP over Bluetooth. Він використовується для доступу до мультимедійного вмісту сумісних смартфонів, цифрових камер та інших портативних пристроїв.

Компанія рекомендує замість нього використовувати MTP через USB. Такий спосіб дозволяє переглядати та передавати файли між комп’ютером і підключеним пристроєм.

При цьому звичайне передавання файлів через Bluetooth продовжить працювати. Воно використовує інший протокол — Object Push Profile (OPP), який не входить до переліку функцій, запланованих до видалення.

Точну дату припинення підтримки MTP через Bluetooth Microsoft поки не назвала.

Паралельно компанія продовжує вдосконалювати бездротові можливості Windows 11, зокрема технологію Bluetooth LE Audio, яка забезпечує якісніший звук і розширені можливості роботи з бездротовими навушниками.