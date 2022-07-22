Психологи розповіли про те, як дізнатись все про людину по шпалерах на смартфоні

За словами групи вчених-психологів зі США, шпалери робочого столу смартфона можуть сказати про вас більше, ніж ви вважаєте. Залежно від того, що встановлено в якості шпалери, психологи можуть проаналізувати ваші особливості. Ось кілька категорій.





Домашні тварини

За словами вчених, тварини на шпалерах смартфона говорять про те, що ви любите жити у світі фантазій та мрій. Це може свідчити і про високий рівень творчого мислення.

Також психологи зазначають, що таких людей найчастіше відносять до меланхоліків, які знаходять розраду у своїх «пухнастих друзях».

Стандартні шпалери (від виробника)

Людей зі штатними шпалерами експерти називають украй спокійними особистостями. Їм подобається простота, мінімалізм. Здебільшого це реалісти, яким подобається все тримати під контролем.

Фотографії вашого партнера

Психолог на ім’я Барбара Сантіні вважає, що люди, які поставили свого коханого дуже інфантильні особистості. Вони нав’язливі та сильно прив’язуються до інших. Часто їх називають “безнадійними романтиками”.

Селфі

Вчені повідомили, що зображення самого себе на шпалерах вашого смартфона – нездорова ознака. Такі люди можуть страждати на нарцисичні розлади. У поодиноких випадках ці люди просто надто впевнені в собі. Психологи радять звернути увагу на свою поведінку та на своє ставлення до оточуючих.

Сімейні фотографії

Зображення з вашою родиною свідчить про наявність емпатії у людини, кажуть психологи. Такі особи мають консервативні погляди життя, а сім’я — приклад наслідування.

Фотографія з відпустки

Психолог на ім’я Чарльз Гріффітс вважає, що фотографії з відпустки або вечірок на головному екрані смартфона каже, що ви людина-непосида. Ви постійно потребуєте спілкування, руху, нових відчуттів. “Все ваше життя – свято, а ваші шпалери є постійним нагадуванням про це”, – доповнив Чарльз.