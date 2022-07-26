Вийшла нова версія Google Camera з налаштуваннями Leica
Вийшла нова версія програми Google Camera, за допомогою якої можна прокачати фотоможливості будь-якого смартфона. Апдейт під назвою AGC_8.4.300_V9 включає режим Leica, що є однією з головних фішок Xiaomi 12S Ultra. Він автоматично редагує зображення, налаштовуючи колірну гаму, контрастність та різкість відповідно до алгоритмів Leica.
У новій версії GCam є й інші покращення:
- Підвищено швидкість фокусування;
- Якість зйомки фото та відео стала краще;
- З’явилася технологія Dotfix, покликана знизити кількість цифрових шумів та артефактів;
- З’явилося моделювання аналогових шумів;
- Додано ручні налаштування нічного режиму;
- Можливість помістити фото у рамку з логотипом Leica;
- Редагувати баланс білого можна за допомогою слайдера прямо під час зйомки.
Працездатність нової Google Camera перевірена на наступних девайсах, але намагатися встановити її можна і на інші Android-смартфони:
- Xiaomi 12S, 12S Pro та 12S Ultra;
- Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;
- Redmi K50 та K50 Pro;
- Samsung Galaxy A52s;
- Моделі Samsung з урахуванням процесорів Exynos.
Ось приклад зображень, зроблених за допомогою режиму Leica Samsung Galaxy S22 Ultra.
Завантажити нову версію софту можна на саті розробника за цим посиланням .
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