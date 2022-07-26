Вийшла нова версія Google Camera з налаштуваннями Leica

Вийшла нова версія програми Google Camera, за допомогою якої можна прокачати фотоможливості будь-якого смартфона. Апдейт під назвою AGC_8.4.300_V9 включає режим Leica, що є однією з головних фішок Xiaomi 12S Ultra. Він автоматично редагує зображення, налаштовуючи колірну гаму, контрастність та різкість відповідно до алгоритмів Leica.





У новій версії GCam є й інші покращення:

Підвищено швидкість фокусування;

Якість зйомки фото та відео стала краще;

З’явилася технологія Dotfix, покликана знизити кількість цифрових шумів та артефактів;

З’явилося моделювання аналогових шумів;

Додано ручні налаштування нічного режиму;

Можливість помістити фото у рамку з логотипом Leica;

Редагувати баланс білого можна за допомогою слайдера прямо під час зйомки.

Працездатність нової Google Camera перевірена на наступних девайсах, але намагатися встановити її можна і на інші Android-смартфони:

Xiaomi 12S, 12S Pro та 12S Ultra;

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;

Redmi K50 та K50 Pro;

Samsung Galaxy A52s;

Моделі Samsung з урахуванням процесорів Exynos.

Ось приклад зображень, зроблених за допомогою режиму Leica Samsung Galaxy S22 Ultra.

Завантажити нову версію софту можна на саті розробника за цим посиланням .