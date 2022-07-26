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Вийшла нова версія Google Camera з налаштуваннями Leica

26.07.2022
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Вийшла нова версія програми Google Camera, за допомогою якої можна прокачати фотоможливості будь-якого смартфона. Апдейт під назвою AGC_8.4.300_V9 включає режим Leica, що є однією з головних фішок Xiaomi 12S Ultra. Він автоматично редагує зображення, налаштовуючи колірну гаму, контрастність та різкість відповідно до алгоритмів Leica.

У новій версії GCam є й інші покращення:

  • Підвищено швидкість фокусування;
  • Якість зйомки фото та відео стала краще;
  • З’явилася технологія Dotfix, покликана знизити кількість цифрових шумів та артефактів;
  • З’явилося моделювання аналогових шумів;
  • Додано ручні налаштування нічного режиму;
  • Можливість помістити фото у рамку з логотипом Leica;
  • Редагувати баланс білого можна за допомогою слайдера прямо під час зйомки.

Google Camera

Працездатність нової Google Camera перевірена на наступних девайсах, але намагатися встановити її можна і на інші Android-смартфони:

  • Xiaomi 12S, 12S Pro та 12S Ultra;
  • Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;
  • Redmi K50 та K50 Pro;
  • Samsung Galaxy A52s;
  • Моделі Samsung з урахуванням процесорів Exynos.

Ось приклад зображень, зроблених за допомогою режиму Leica Samsung Galaxy S22 Ultra.

Leica Samsung Galaxy S22 Ultra

Завантажити нову версію софту можна на саті розробника за цим посиланням .

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26.07.2022
1 хвилина на прочитання
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