На Linux вже можна запустити 90% Windows-ігор

Вихід Steam Deck значно посилив популярність геймінгу на Linux. Cтатистика «народного» сервісу ProtonDB показує, що все більше ігор для Windows чудово працюють на цій платформі.

Портал Boiling Steam проаналізував звіти користувачів з ProtonDB та склав графік сумісності. Для зручності ігри мають рейтинг: від «Платини» (тайтл повністю грабельний за замовчуванням) до «Бронзи» (відчутні проблеми) та «Зламано» (не запускається).

Згідно з даними, кількість «безпроблемних» Windows-ігор на Linux помітно збільшується з кожним роком. Тайтли з рейтингом «Платина» та «Золото» (потрібні невеликі налаштування) складають абсолютну більшість.

Для гравців на Linux це означає величезний вибір. Головними складнощами залишаються проблеми з античит-системами. Також заважає позиція деяких розробників, які принципово орієнтуються лише на Windows.