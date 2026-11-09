Клавіатура iPhone “ховає” тисячі фраз: серед них політичні висловлювання та критика Apple

У клавіатурі iPhone виявили прихований механізм фільтрації слів і фраз, який впливає на автоматичні підказки під час введення тексту. Виявилося, що Apple навмисно виключає тисячі словосполучень із рекомендацій клавіатури, причому обмеження стосуються не лише нецензурної лексики, а й політичних висловлювань та звичайних побутових фраз.

На особливості роботи клавіатури звернув увагу дослідник Дерік Кауфман. Проаналізувавши системні файли iOS 27.0, він відновив список із 4513 англомовних фраз, які Apple не дозволяє використовувати в автоматичних підказках. Фільтрація також поширюється на QuickPath — функцію введення тексту свайпами по клавіатурі.

Клавіатура може підмінювати навіть політичні висловлювання

Механізм працює не завжди очевидно. Замість потрібного словосполучення клавіатура іноді пропонує інший варіант або автоматично змінює частину вже введеного тексту. Наприклад, під час спроби набрати свайпом United Ireland («Об’єднана Ірландія») система може підставити United Iceland («Об’єднана Ісландія»).

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Більшість обмежень стосується образ, нецензурної лексики та згадок наркотиків. Однак дослідник знайшов і менш очевидні приклади:

dictator Trump — «диктатор Трамп»;

bad girl — «погана дівчинка», хоча bad boy («поганий хлопець») не блокується;

iMessage isn’t working — «iMessage не працює»;

United Ireland — «Об’єднана Ірландія».

Окремі грубі слова починають з’являтися в рекомендаціях лише після трьох ручних введень, тоді як інші залишаються недоступними для підказок. При цьому система перевіряє конкретні словосполучення, тому навіть незначна зміна формулювання іноді дозволяє обійти обмеження.

Apple фільтрує підказки десятками мов

Подальший аналіз показав, що аналогічні списки існують ще для 27 мов і систем письма. За оцінкою Кауфмана, загальна кількість слів та виразів, на які поширюються обмеження, може сягати приблизно 100 тисяч. Повний перелік дослідник опублікував на сайті SwipeBlocked.

Apple пояснила, що намагається запобігати появі образливих та недоречних висловлювань в автоматичних підказках. Водночас компанія не уточнила, чому до списку потрапили окремі політичні фрази та нейтральні словосполучення.

Важливо, що клавіатура не забороняє вводити ці слова вручну. Обмеження стосуються лише автоматичних рекомендацій та введення свайпами. Однак окремого налаштування, яке дозволяло б повністю вимкнути таку фільтрацію підказок, в iOS немає.