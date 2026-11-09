Клавиатура iPhone «скрывает» тысячи фраз: среди них — политические высказывания и критика в адрес Apple

В клавиатуре iPhone обнаружили скрытый механизм фильтрации слов и фраз, который влияет на автоматические подсказки при вводе текста. Оказалось, что Apple намеренно исключает тысячи словосочетаний из рекомендаций клавиатуры, причем ограничения касаются не только нецензурной лексики, но и политических высказываний, а также обычных бытовых фраз.

На особенности работы клавиатуры обратил внимание исследователь Дерик Кауфман. Проанализировав системные файлы iOS 27.0, он восстановил список из 4513 англоязычных фраз, которые Apple не разрешает использовать в автоматических подсказках. Фильтрация также распространяется на QuickPath — функцию ввода текста с помощью свайпов по клавиатуре.

Клавиатура может подменять даже политические высказывания

Механизм работает не всегда предсказуемо. Вместо нужного словосочетания клавиатура иногда предлагает другой вариант или автоматически изменяет часть уже введенного текста. Например, при попытке набрать свайпом United Ireland («Объединённая Ирландия») система может подставить United Iceland («Объединённая Исландия»).

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Большинство ограничений касается оскорбительных изображений, нецензурной лексики и упоминаний о наркотиках. Однако исследователь обнаружил и менее очевидные примеры:

dictator Trump — «диктатор Трамп»;

bad girl — «плохая девочка», хотя bad boy («плохой парень») не блокируется;

iMessage не работает — «iMessage не работает»;

United Ireland — «Объединённая Ирландия».

Некоторые грубые слова начинают появляться в рекомендациях только после трёх ручных вводов, тогда как другие остаются недоступными для подсказок. При этом система проверяет конкретные словосочетания, поэтому даже незначительное изменение формулировки иногда позволяет обойти ограничения.

Apple фильтрует подсказки на десятках языков

Дальнейший анализ показал, что аналогичные списки существуют ещё для 27 языков и систем письма. По оценке Кауфмана, общее количество слов и выражений, на которые распространяются ограничения, может достигать примерно 100 тысяч. Полный перечень исследователь опубликовал на сайте SwipeBlocked.

Apple пояснила, что стремится предотвращать появление оскорбительных и неуместных выражений в автоматических подсказках. При этом компания не уточнила, почему в список попали отдельные политические фразы и нейтральные словосочетания.

Важно, что клавиатура не запрещает вводить эти слова вручную. Ограничения касаются только автоматических рекомендаций и ввода с помощью свайпов. Однако отдельной настройки, позволяющей полностью отключить такую фильтрацию подсказок, в iOS нет.