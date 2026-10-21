YouTube начал скрывать кнопку «дизлайк»: пользователи заметили необычные изменения

YouTube тестирует обновленный интерфейс, в котором привычная кнопка «дизлайка» исчезает с панели под видео. Некоторые пользователи уже лишились быстрого доступа к отрицательным оценкам.

Как сообщает 9to5Google, видеохостинг начал эксперимент по изменению расположения кнопки «Не нравится». В новом оформлении она больше не отображается рядом с лайком, а перемещается в дополнительное меню, которое открывается нажатием на три точки. При этом кнопка положительной оценки остается на привычном месте.

Дизлайки становятся менее доступными

Первые сообщения о нововведениях появились в социальных сетях X и Reddit. Пользователи публикуют скриншоты обновленного интерфейса YouTube, на которых кнопка отрицательной оценки расположена среди второстепенных функций.

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В то же время некоторые зрители утверждают, что у них вообще исчезла возможность поставить «дизлайк». Судя по сообщениям, эксперимент пока охватывает ограниченное количество пользователей, преимущественно в веб-версии сервиса.

Таким образом, для того чтобы поставить «дизлайк» под видео, теперь может потребоваться несколько дополнительных действий. Это потенциально снизит количество «дизлайков», ведь соответствующая функция станет менее заметной.

Google пока официально не прокомментировала новый эксперимент. Также неизвестно, планируется ли распространить обновленный интерфейс на всех пользователей.

YouTube постепенно отказывается от «дизлайков»

Это уже не первое изменение системы оценки видеороликов. В ноябре 2021 года YouTube скрыл общедоступный счетчик «дизлайков». Тогда компания объяснила это решение необходимостью защитить авторов, особенно небольшие каналы, от организованных кампаний по массовому присвоению отрицательных оценок.

Сама кнопка осталась доступной, а авторы видео сохранили возможность просматривать точное количество дизлайков в YouTube Studio.

Следующий этап состоялся в июне 2026 года. YouTube официально объявил об отказе от кнопки «дизлайк» в Shorts. Вместо неё зрителям предложили инструменты «Не интересно» и «Не рекомендовать канал», которые позволяют точнее настраивать рекомендации.

Компания пояснила, что отрицательная оценка не всегда означает низкое качество видео. Иногда ролик просто не соответствует интересам конкретного зрителя.

Теперь подобные изменения могут коснуться и обычных видеороликов. Однако говорить о полной отмене дизлайков пока рано: YouTube лишь тестирует новый интерфейс, а окончательное решение о его внедрении ещё не объявлено.