YouTube почав приховувати кнопку дизлайка: користувачі помітили незвичні зміни

YouTube тестує оновлений інтерфейс, у якому звична кнопка дизлайка зникає з панелі під відео. Деякі користувачі вже втратили швидкий доступ до негативних оцінок.

Як повідомляє 9to5Google, відеохостинг розпочав експеримент зі зміною розташування кнопки «Не подобається». У новому оформленні вона більше не відображається поруч із лайком, а переміщується до додаткового меню, яке відкривається натисканням на три крапки. При цьому кнопка позитивної оцінки залишається на звичному місці.

Дизлайки стають менш доступними

Перші повідомлення про нововведення з’явилися в соціальних мережах X та Reddit. Користувачі публікують скриншоти зміненого інтерфейсу YouTube, на яких кнопка негативної оцінки розташована серед другорядних функцій.

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Водночас деякі глядачі стверджують, що можливість поставити дизлайк у них узагалі зникла. Судячи з повідомлень, експеримент наразі охоплює обмежену кількість користувачів, переважно вебверсію сервісу.

Таким чином, для негативної оцінки відео тепер може знадобитися кілька додаткових дій. Це потенційно зменшить кількість дизлайків, адже відповідна функція стане менш помітною.

Google поки офіційно не прокоментувала новий експеримент. Також невідомо, чи планується поширення зміненого інтерфейсу на всіх користувачів.

YouTube поступово відмовляється від дизлайків

Це вже не перша зміна системи оцінювання відеороликів. У листопаді 2021 року YouTube приховав публічний лічильник дизлайків. Тоді компанія пояснила рішення необхідністю захистити авторів, особливо невеликі канали, від організованих кампаній із масового виставлення негативних оцінок.

Сама кнопка залишилася доступною, а автори відео зберегли можливість переглядати точну кількість дизлайків у YouTube Studio.

Наступний етап відбувся в червні 2026 року. YouTube офіційно оголосив про відмову від кнопки дизлайка у Shorts. Замість неї глядачам запропонували інструменти «Не цікавить» та «Не рекомендувати канал», які дозволяють точніше налаштовувати рекомендації.

Компанія пояснила, що негативна оцінка не завжди означає низьку якість відео. Іноді ролик просто не відповідає інтересам конкретного глядача.

Тепер схожі зміни можуть торкнутися і звичайних відеороликів. Однак говорити про повне скасування дизлайків поки зарано: YouTube лише тестує новий інтерфейс, а остаточного рішення щодо його впровадження ще не оголошено.