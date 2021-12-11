Складено ТОП-10 кращих дрифт ігор на Android за весь час

Ігри про дрифт на телефоні дуже популярні, тому що цей жанр чудово підходить для зняття стресу та проведення вільного часу. На просторах Google Play їх надміру, і іноді трапляються відверто безглузді проекти. Тому ми вибрали найкращі дрифт ігри на Андроїд, які варто спробувати у 2021 році. Якщо автівки – це ваша пристрасть, то кожен пункт списку вас неодмінно зацікавить.





№10 – Drift Max Pro

Перші враження під час запуску – дуже нагадує старий добрий NFS Underground! Тут відмінно розвинені можливості тюнінгу машини: якщо місце розташування наклейок на кузові вам подобається вибирати не менше, ніж власне дрифтити, Drift Max Pro точно припаде до душі.

Реально існуючі траси не дають нудьгувати від безликих пейзажів, а сучасний фізичний движок вичавлює максимум потенціалу зі смартфона – 3D-графіка на рівні, автомобілі поводяться досить реалістично. Прокачавши навички в офлайні, можна битися з живими опонентами в мистецтві керованого занесення.

№9 – Xtreme Drift 2

Найкращі ігри про дрифт на телефон рідко дивують масштабністю, але XD2 став винятком – більше 30 авто, яким можна надати унікальний вигляд за допомогою фарбувальних робіт та тюнінгу, 10 трас, де можна ганятися як у денний, так і в нічний час, 4 режими перегонів, що включають мультиплеєр і відкритий світ, а також гідна тривимірна графіка.

Фізика пророблена до дрібниць, ушкодження від зіткнень впливають саме на ті елементи авто, які взяли участь у контакті. Якщо у вас є вільна сотня мегабайт на телефоні, вантажте цю іграшку однією з перших.

№8 – Hyper Drift

Самобутня гра із веселим геймплеєм. Якщо ви коли-небудь бачили настільний трек, яким ганяють машинки – то відразу знайдете в Hyper Drift багато знайомого. Тачка тут їде сама, а за допомогою зображеного на екрані керма нею потрібно керувати, добиваючись переваги над суперниками.

Графіка навмисно спрощена, у розробників не було мети вразити геймера. Вони швидше хотіли подарувати максимум фана за мінімальних вимог до заліза, щоб повеселитися могли навіть власники старих смартфонів. Над Hyper Drift все ще ведеться активна робота: баги фіксуються, а контент регулярно оновлюється.

№7 – Hashiriya Drifter

Топ ігор про дрифт на Андроїд продовжує натхненна японською автомобільною культурою Hashiriya Drifter, яка вражає геймера широтою можливостей за першого ж знайомства. Кількість налаштувань автомобіля може навіть відлякати казуалів: на кожну з представлених машин тут припадає десяток деталей, що налаштовуються, на кшталт покришок, розвалу сходження і жорсткості підвіски.

Графіка – просто топ, з опрацьованими ефектами та високою деталізацією. Є вид від першої та третьої особи. Фізика самого дрифтингу теж реалізована вище за всілякі похвали, а можливість битися з гравцями в онлайні робить симулятор цікавим протягом довгого часу. З мінусів – велика кількість реклами, та й без інтернету в Hashiriya не пограєш.

№6 – Арабський дрифт (هجولة‎)

Творці цієї іграшки підійшли до свого дітища з гумором, тому не найкрутіша графіка з лишком компенсується можливістю випробувати всю повноту трешу неповторного арабського дрифту, мета якого – вразити оточуючих своїм безумством.

Геймплей традиційний – дрифтимо, тюнінгуємо тачки та купуємо нові, з фішок – можна створити власного персонажа та виходити з авто. Також доступний редактор трас і можливість запрошувати на них друзів. Гра дає максимум веселощів від дрифту на високій швидкості, причому ганяти тут можна не тільки по дорозі, а й на джипах прямо по пустелі.

№5 – Assoluto Racing

Якщо безкоштовні дрифт ігри на Андроїд зазвичай намагаються виділитися на фоні конкурентів якоюсь унікальною фішкою або багатством контенту, то невелика команда розробників цієї інді-гри зробила ставку на збалансованість у кожній дрібниці. Вибір авто та можливості тюнінгу тут не найширші, графіка буває і кращою, фізика – серед лідерів жанру, але теж не унікальна.

Проте, зібравши всі деталі пазла, творці зробили по-справжньому якісний дрифт-симулятор, в якому просто немає слабких місць, а відмінна оптимізація дозволяє без болю рубатися в Assoluto Racing навіть на бюджетних смартфонах.

№4 – Russian Car Drift

Російський дрифт, безглуздий і нещадний! Крім шедеврів радянського автопрому гра пропонує, мабуть, найбагатші можливості тюнінгу зі всіх мобільних симуляторів дрифту. Тут можна навіть багажник на дах встановити, чого вже говорити про всілякі спойлери та обвіси.

Вплив різних повзунків на поведінку авто реалізовано не для галочки: можна отримати справді відчутний ефект від налаштувань підвіски та двигуна, у такій грі хочеться розбиратися та й затягує вона надовго. Якщо ви колись каталися на старих добрих жигулях – ностальгічні сльози гарантовані.

№3 – Torque Drift

Якщо елемент змагання стоїть для вас на першому місці, то Torque Drift – це те, що потрібно. Гра побудована на парних онлайн заїздах, які дозволяють удосконалюватись та отримувати кайф від знищення опонентів.

Різноманітних фішок на кшталт гігантського автопарку, можливостей тюнінгу, ігрових контрактів із спонсорами за успіхи у перегонах – море. Проте, серцем цього маленького шедевра є продумана система прокачування. Заробляти гроші і поступово покращувати своє авто, щоб перемагати крутіших гравців у мультиплеєрі, дійсно цікаво.

№2 – FR Legends

Чомусь круті дрифт ігри на телефоні вважають, що експерименти – це для інших жанрів, а ось творці FR Legends ризикнули і не помилилися – мультяшна графіка та наявність сюжету не відлякали геймерів, а навпаки створили навколо гри серйозну фанбазу. Простота стала її візитною карткою – почати дрифтити та отримувати задоволення, а не боротися з керуванням, зможе кожен.

Тут є детальна система тюнінгу та стайлінгу авто, руйнівність, широкий вибір локацій для тренувань та повноцінний онлайн-режим. Гра весела і не потребує крутого заліза. FR Legends ідеально підійде, щоб скоротити час.

№1 – CarX Drift Racing 2

Топ дрифт-ігор на телефон очолює друга частина франшизи культової CarX Drift Racing. Її цифри кажуть за себе – за перший місяць існування гра пробила позначку 10 мільйонів встановлень. Тут, безперечно, найкраща графіка в жанрі та максимально реалістична фізика занесення, нічого подібного у конкурентів просто немає.

У CarX представлено понад 65 легендарних моделей авто та широкий простір для їхньої кастомізації. Є будь-який тюнінг: вініли, обвіси, фарбування, налаштування характеристик. Різноманітність ігрових режимів не дасть нудьгувати, а зручне управління дозволяє справитися з високою чутливістю машин до заносів, як і має бути в житті.