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Від співпраці з Росією відмовився розробник хітового Linux-дистрибутиву Ubuntu

При цьому компанія уточнила, що не обмежуватиме доступу до виправлень безпеки для користувачів Ubuntu з Росії.

06.04.2022
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3DNewsНовини SoftwareНовини мережіWindows 10: чого очікувати від наступних дв ... Новини Software Найцікавіше в оглядах Комп'ютер місяці - серпень 2019 року Огляд Xiaomi Mi LED TV 4S 55: казково дешевий Android-телевізор Топ-10 смартфонів дешевше 10 тисяч рублів (2019 рік) Windows 10: чого очікувати від наступних двох великих оновлень? 14.08.2019 [17:25], Костянтин Ходаковський Наступні два великих функціональних поновлення для Windows 10 з кодовими іменами 19H2 і 20H1 відображають недавнє рішення Microsoft розділити основні випуски своєї ОС на дві частини: повноцінне оновлення з новими функціями і другорядне. На початку літа вже було розгорнуто велике оновлення 19H1, офіційно відоме як May 2019 Update, тому тепер ми чекаємо відносно невеликого випуску 19H2, після чого вже в 2020 році - наступного основного поновлення 20H1. Як повідомляється, в 19H2 розробники зосередяться на підвищенні якості, а ось вже 20H1 запропонує більш істотні поліпшення. Якщо Microsoft буде дотримуватися звичайного графіка, то 20H1 вийде в березні-квітні 2020 року. Проміжні збірки будуть давати додаткові уявлення про нововведення, але вже зараз можна говорити про деякі з них. Нові функції для Windows 10 19H 2 Microsoft в 19H2 націлена в першу чергу на підприємства, які активно переходять з Windows 7 на актуальну версію ОС. Цікаві дві потенційні можливості з останніх збірок, які виявляться корисними і звичайним користувачам. По-перше, це зміна, яке дозволить стороннім цифровим помічникам активуватися голосовими командами поверх екрану блокування. Раніше голосове управління Windows 10 було вотчиною Cortana. Але з інтеграцією Amazon Alexa в Windows в якості вміння Cortana користувачі зможуть задіяти ПК у вигляді повноцінного розумного динаміка. По-друге, буде внесено виправлення для зменшення затримок рукописного введення в залежності від можливостей пристрою. За словами Microsoft, операційна система виставляла значення затримок рукописного введення, орієнтуючись на типові конфігурації пристроїв, а не на реальну функціональність. Це було дивне рішення, але воно, мабуть, буде виправлено - в 19H2 OEM-виробники зможуть налаштовувати ці значення. Нові функції в Windows 10 20H 1 У Windows 10 May 2019 Update було відносно небагато нових функцій в порівнянні з попередніми випусками. На цей раз в 20H1 складається схожа картина. Проте, у Microsoft є ще достатньо часу, щоб зайнятися впровадженням нововведень, тим більше, що в даний час більшість її розробників все ще зайняті виправленням помилок для збірки 19H2. На даний момент вже є набір очікуваних поліпшень і нових доповнень, хоча це напевно не остаточний список. Новий потужний додаток командного рядка Terminal У перший день конференції розробників Build 2019 програмний гігант представив новий потужний додаток командного рядка для Windows 10, яке отримало назву Windows Terminal. Воно включає вкладки, ярлики, текстові смайлики, підтримує теми, розширення та рендеринг тексту на основі GPU. Додаток призначений для доступу до таких середовищ, як PowerShell, Cmd і WSL. Це ще один крок Microsoft, покликаний спростити взаємодію розробників з Windows 10. Воно не прив'язане до певних збірок, але фінальна версія напевно з'явиться ближче до 20H1. Попередня версія утиліти вже доступна в Windows Store . Microsoft Windows Subsystem for Linux (WSL) 2

Чергове поповнення і так уже величезного списку компаній, які відмовилися працювати з Росією після її нападу на Україну.


Цього разу співпрацю з російськими компаніями припинила приватна британська компанія Canonical, яка займається розвитком та популяризацією проектів вільного програмного забезпечення, перш за все, одного з найпопулярніших у світі Linux-дистрибутивів — Ubuntu.

При цьому компанія уточнила, що не обмежуватиме доступ до виправлень безпеки для користувачів Ubuntu з Росії, «оскільки ми вважаємо, що вільні платформи, такі як Ubuntu, VPN і Tor, важливі для людей, які шукають доступу до інформації та спілкування в умовах цензури» .

Canonical також повідомила, що всі надходження від російських платних передплатників щодо сервісів, що залишаються, будуть направлені на підтримку жителів України, які опинилися зараз у вкрай складній ситуації.

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06.04.2022
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