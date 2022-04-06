Від співпраці з Росією відмовився розробник хітового Linux-дистрибутиву Ubuntu

Чергове поповнення і так уже величезного списку компаній, які відмовилися працювати з Росією після її нападу на Україну.





Цього разу співпрацю з російськими компаніями припинила приватна британська компанія Canonical, яка займається розвитком та популяризацією проектів вільного програмного забезпечення, перш за все, одного з найпопулярніших у світі Linux-дистрибутивів — Ubuntu.

При цьому компанія уточнила, що не обмежуватиме доступ до виправлень безпеки для користувачів Ubuntu з Росії, «оскільки ми вважаємо, що вільні платформи, такі як Ubuntu, VPN і Tor, важливі для людей, які шукають доступу до інформації та спілкування в умовах цензури» .

Canonical також повідомила, що всі надходження від російських платних передплатників щодо сервісів, що залишаються, будуть направлені на підтримку жителів України, які опинилися зараз у вкрай складній ситуації.

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