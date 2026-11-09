Microsoft вперше за 30 років взялася за оновлення одного з найстаріших компонентів Windows

Microsoft продемонструвала сучасну версію редактора реєстру Windows, інтерфейс якого практично не змінювався з часів Windows 95. Нова програма отримала оновлений дизайн, побудований на технології WinUI 3, але зберегла звичний принцип роботи. Водночас ідеться поки що лише про експериментальний проєкт, а не про повноцінну заміну стандартного regedit.exe.

Нову розробку виявили журналісти видання Windows Latest у відкритому проєкті Microsoft.UI.Reactor на GitHub. Вони самостійно зібрали застосунок і протестували його на комп’ютері з Windows 11.

Сучасний дизайн без зміни принципів роботи

У новій версії Microsoft зберегла традиційне розташування елементів. Ліворуч відображається дерево розділів реєстру, а праворуч — параметри та їхні значення. Водночас розробники відмовилися від застарілих жовтих іконок папок, збільшили відступи між елементами та адаптували оформлення до сучасного інтерфейсу Windows 11.

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Під час тестування новий редактор працював майже з такою самою швидкістю, як класична програма. Лише під час відкриття окремих розділів журналісти помітили невеликі затримки.

Частина звичних функцій поки недоступна

Експериментальна версія вже дозволяє створювати, перейменовувати та видаляти розділи реєстру, змінювати параметри й шукати потрібні записи. Однак деякі можливості стандартного редактора поки відсутні:

збереження часто використовуваних розділів в обраному;

налаштування прав доступу до розділів;

імпорт та експорт файлів формату .reg;

окремі додаткові інструменти класичного regedit.exe.

Програма використовує WinUI 3 та експериментальний інструмент Reactor, який дозволяє створювати застосунки для Windows мовою C# без вебтехнологій. Подібний підхід Microsoft застосовує і для модернізації інших застарілих компонентів операційної системи, зокрема засобів керування друком та вікна властивостей файлів.

Наразі оновлений редактор реєстру залишається демонстраційним проєктом для розробників. Microsoft не підтвердила планів замінити стандартний regedit.exe, тому невідомо, чи з’явиться новий інтерфейс у майбутніх оновленнях Windows 11.

За інформацією Windows Latest від 8 листопада, новий редактор працює зі справжнім реєстром Windows, а не з демонстраційними даними. Проте частина його функцій ще не завершена, тому використовувати експериментальну версію для повсякденної роботи поки зарано