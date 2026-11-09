Microsoft впервые за 30 лет приступила к обновлению одного из старейших компонентов Windows

Microsoft продемонстрировала современную версию редактора реестра Windows, интерфейс которого практически не менялся со времён Windows 95. Новая программа получила обновлённый дизайн, основанный на технологии WinUI 3, но сохранила привычный принцип работы. В то же время речь идет пока только об экспериментальном проекте, а не о полноценной замене стандартного regedit.exe.

Новую разработку обнаружили журналисты издания Windows Latest в открытом проекте Microsoft.UI.Reactor на GitHub. Они самостоятельно собрали приложение и протестировали его на компьютере с Windows 11.

Современный дизайн без изменения принципов работы

В новой версии Microsoft сохранила традиционное расположение элементов. Слева отображается дерево разделов реестра, а справа — параметры и их значения. При этом разработчики отказались от устаревших желтых значков папок, увеличили отступы между элементами и адаптировали оформление к современному интерфейсу Windows 11.

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В ходе тестирования новый редактор работал почти с такой же скоростью, как и классическая программа. Лишь при открытии отдельных разделов журналисты заметили небольшие задержки.

Некоторые привычные функции пока недоступны

Экспериментальная версия уже позволяет создавать, переименовывать и удалять разделы реестра, изменять параметры и искать нужные записи. Однако некоторые возможности стандартного редактора пока отсутствуют:

сохранение часто используемых разделов в избранном;

настройка прав доступа к разделам;

импорт и экспорт файлов формата .reg;

некоторые дополнительные инструменты классического regedit.exe.

Программа использует WinUI 3 и экспериментальный инструмент Reactor, который позволяет создавать приложения для Windows на языке C# без использования веб-технологий. Подобный подход Microsoft применяет и для модернизации других устаревших компонентов операционной системы, в частности средств управления печатью и окна свойств файлов.

На данный момент обновлённый редактор реестра остаётся демонстрационным проектом для разработчиков. Microsoft не подтвердила планы по замене стандартного regedit.exe, поэтому неизвестно, появится ли новый интерфейс в будущих обновлениях Windows 11.

Согласно информации Windows Latest от 8 ноября, новый редактор работает с реальным реестром Windows, а не с демонстрационными данными. Однако часть его функций ещё не доработана, поэтому использовать экспериментальную версию для повседневной работы пока рано