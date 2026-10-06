Google пока значительно опережает конкурентов: поисковые системы получают почти в 20 раз больше посещений, чем ИИ-чат-боты

Согласно приведенным данным, поисковые платформы получили 162,19 млрд посещений за месяц, а чат-боты — 8,26 млрд. На долю Google пришлось 98,19 млрд, тогда как ChatGPT собрал 5,32 млрд. То есть даже самый популярный ИИ-сервис существенно уступает поисковому гиганту по этому показателю.

В рейтинге OneLittleWeb отслеживается более 230 чат-ботов. На долю ChatGPT пришлось примерно 64 % посещений в этой категории. Далее следуют Gemini с 1,14 млрд и Claude с почти 968 млн. В совокупности эта тройка получила около 90% трафика чат-ботов в выборке.

Что на самом деле показывают эти цифры

Посещаемость сайтов помогает оценить масштаб сервисов, но не даёт полной картины их использования. Один визит к чат-боту может включать десятки вопросов, уточнений или задач. Точно так же одно посещение поисковой системы не обязательно соответствует одному поисковому запросу.

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Кроме того, веб-статистика не охватывает всю активность в мобильных приложениях. Аудитории также могут пересекаться: один и тот же человек может сначала попросить ИИ объяснить тему, а затем открыть Google, чтобы найти первоисточник или конкретный сайт.

Интересно, что в июне совокупная посещаемость чат-ботов в рейтинге снизилась на 5,78 % по сравнению с предыдущим месяцем. У ChatGPT падение составило 5,53 %. Однако один месячный срез не определяет долгосрочную тенденцию.

Поэтому вывод о том, что Google «нечего бояться», был бы преждевременным. Приведённые цифры показывают большой разрыв в веб-трафике, но не объясняют, сколько поисковых запросов пользователи уже перенесли на ИИ и как изменятся их привычки в будущем.

Для более точного сравнения необходимы данные о характере запросов, использовании приложений и поведении людей в течение длительного времени. Пока же говорить о замене поисковых систем чат-ботами с точки зрения посещаемости действительно рано.