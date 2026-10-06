Google ще далеко попереду: пошуковики отримують майже у 20 разів більше відвідувань, ніж ШІ-чатботи

За наведеними даними, пошукові платформи отримали 162,19 млрд вебвідвідувань за місяць, а чатботи — 8,26 млрд. На Google припало 98,19 млрд, тоді як ChatGPT зібрав 5,32 млрд. Тобто навіть найпопулярніший ШІ-сервіс суттєво поступається пошуковому гіганту за цим показником.

У рейтингу OneLittleWeb відстежується понад 230 чатботів. ChatGPT забезпечив приблизно 64% відвідувань цієї категорії. Далі йдуть Gemini з 1,14 млрд та Claude з майже 968 млн. Разом ця трійка отримала близько 90% трафіку чатботів у вибірці.

Що насправді показують ці цифри

Відвідуваність сайтів допомагає оцінити масштаб сервісів, але не дає повної картини їх використання. Один візит до чатбота може містити десятки запитань, уточнень або завдань. Так само одне відвідування пошуковика не обов’язково дорівнює одному пошуковому запиту.

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Крім того, вебстатистика не охоплює всю активність у мобільних застосунках. Аудиторії також можуть перетинатися: та сама людина здатна спочатку попросити ШІ пояснити тему, а потім відкрити Google, щоб знайти першоджерело чи конкретний сайт.

Цікаво, що в самому червні сукупна відвідуваність чатботів у рейтингу знизилася на 5,78% порівняно з попереднім місяцем. У ChatGPT падіння становило 5,53%. Один місячний зріз, утім, не визначає довгострокової тенденції.

Тому висновок, що Google «нічого боятися», був би передчасним. Наведені числа показують великий розрив у вебтрафіку, але не пояснюють, скільки пошукових завдань користувачі вже перенесли до ШІ та як зміняться їхні звички надалі.

Для точнішого порівняння потрібні дані про характер запитів, використання застосунків і поведінку людей протягом тривалого часу. Наразі ж говорити про заміну пошуковиків чатботами за масштабом відвідуваності справді зарано.