Гра Cyberpunk 2077 отримає перезапуск та нову назву

Гра Cyberpunk 2077 може бути перезапущена та може отримати нову назву. Про це повідомляє видання Forbes.





На чутки про глобальні зміни у грі CD Projekt RED звернув увагу журналіст медіа Пол Тассі. Фахівець посилається на витік анонімного автора у 4chan, який описав себе знайомим із планами польської студії. За його словами, Cyberpunk 2077 очікує на перезапуск. Зокрема, гра змінить назву на Cyberpunk 2077: Samurai Edition.

Samurai — назва музичної рок-групи, її солістом є один із героїв гри Джонні Сільверхенд, якого зіграв Кіану Рівз. Крім перейменування в новій версії тайтлу буде покращено штучний інтелект, з’явиться чотири нові види зброї, можливість міняти житло героя, одяг, оновлені автомобілі.

Також у повідомленні йдеться, що новий патч додасть більше можливостей для взаємодії із NPC. Наприклад, персонажі Джуді та Панам частіше дзвонитимуть і надсилатимуть текстові повідомлення головному герою.

На звіт Пола Тассі звернув увагу директор CD Projekt RED по зв’язках із громадськістю Радек Грабовські, який прокоментував новину у своєму Twitter словами «Щось не сходиться». Прохання Тассі розкрити більше інформації про гру Грабовськи проігнорував. Вихід оновлення для Cyberpunk 2077 очікується навесні.