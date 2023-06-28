Створено нейромережу, яка допомагає чоловікам знайомитися з дівчатами в інтернеті

Колишні співробітники Tinder запустили новий ШІ-сервіс під назвою CupidBot, що аналізує профілі жінок на онлайн-платформах для знайомств, ініціює з ними діалог та домовляється про зустріч.

Сервіс CupidBot орієнтований на чоловіків, які мають труднощі у спілкуванні та спокушенні жінок, а також на тих, хто не хоче витрачати час на нескінченні листування. Розробники CupidBot стверджують, що їхній алгоритм здатний «організовувати побачення без відкриття будь-яких додатків» і забезпечувати користувачам кілька романтичних зустрічей на тиждень. Вартість передплати на CupidBot складає $15 за 3 місяці.

Чат-бот CupidBot заснований на моделях мови від OpenAI (творців ChatGPT) та даних про уподобання користувача. Бот може адаптуватися до різних стилів спілкування, включаючи гумористичний, поетичний і навіть агресивний. Бот також здатний уникати жінок, які просто хочуть привернути увагу.

Коли бот знаходить відповідну кандидатку, він повідомляє чоловіка про те, що знайшов ідеальний профіль, і, коли побачення призначено, відправляє чоловіку СМС з усіма подробицями. Бот також може синхронізуватися з календарем Apple або Google і перевіряти облікові записи в соцмережах. У наведених прикладах спілкування між жінкою та ботом штучний інтелект отримав номер телефону після трьох повідомлень. При цьому жінки не здогадуються, що спілкуються із ботом.

Розробники CupidBot виправдовують свій продукт тим, що гетеросексуальні чоловіки стикаються з нерівними умовами додатків для знайомств, оскільки їм доводиться витрачати багато часу, щоб отримати хоча б одне побачення на місяць. Вони також критикують програми для знайомств за те, що вони заробляють на утриманні користувачів усередині програми та не враховують їхні інтереси. Це особливо негативно впливає на чоловіків, які шукають реальні побачення. Розробники CupidBot назвали Tinder “чистим соціальним злом”, а своєю метою – змусити Tinder переглянути свій спосіб роботи та полегшити процес знайомства.