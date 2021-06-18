Як телефонувати з Android та iPhone коли немає мережі?

Багато хто стикався з ситуацією, коли під час розмови по телефону якість зв’язку різко падала або вона зовсім пропадала. Причин тому може бути безліч. Вирішити проблему допоможе технологія Wi-Fi Calling, про яку мало хто знає.





Що собою являє Wi-Fi Calling

В першу чергу це технологія, яка дозволяє покращити голосовий та відеозв’язок, а також мінімізувати втрату даних. В її основі лежить більш раннє технологічне рішення Voice-over-LTE. Суть та сама, реалізація різна.

У випадку з Voice-over-LTE дані передавалися через допоміжну (щодо основної) мережу LTE. У Wi-Fi Calling відбувається те саме, але через мережі Wi-Fi.

На даний момент Wi-Fi Calling використовується для покращення якості зв’язку в приміщеннях, де з яких-небудь причин вона погіршується. Найцікавіше, що ця технологія сумісна з мережами LTE. Під час відеозв’язку безпосередньо відео передається через мережі Wi-Fi, а голос транслюється через LTE. Серед основних переваг технології для абонента можна виділити наступні:

зниження витрат на зв’язок і роумінг;

можливість спілкування в зонах, де мобільний зв’язок погано працює;

покращена якість зв’язку.

З іншого боку, існує ряд труднощів, з якими може зіткнутися користувач. Перш за все, це відсутність безшовного переходу між мережами, що загрожує затримками в передачі інформації. При цьому не можливо контролювати якість мереж Wi-Fi. Це означає, що якість зв’язку буде кращою, але не ідеальною.

Слід пам’ятати, що якщо у вашому смартфоні на системному рівні не передбачена функція Wi-Fi Calling, то і користуватися нею ви не зможете.

Незважаючи на впровадження цієї технології, варто врахувати кілька моментів. По-перше, поки не всі оператори підтримують цю технологію, так само як і не всі смартфони. По-друге, здійснення екстреного виклику поки не працює належним чином, тому що через такий дзвінок складно відстежити місце розташування людини. По-третє, технології слід пройти тривалий етап доопрацювання і шліфування, а поки можливі баги, проблеми з продуктивністю і мережею.

Wi-Fi Calling для Android та iPhone

Якщо пристрій і оператор підтримує технологію Wi-Fi Calling, і користувач бажає поліпшити якість використовуваного зв’язку, необхідно виконати ряд дій.

На телефонах з операційною системою Android заходимо в розділ «Налаштування», далі – в “Підключення”, де вибираємо «Виклики по Wi-Fi». Далі пересуваємо відповідний повзунок в позицію “On”. Іноді ця функція буває доступна і через панель швидкого доступу.

Аналогічним чином можна активувати функцію на смартфонах компанії Apple.

Заходимо в «Налаштування», далі – в «Телефон», вибираємо «Виклики по Wi-Fi», зміщуємо повзунок в позицію “On”.