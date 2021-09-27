Телеканал Україна подав заяву на блокування свого ж контенту в Google

Видання TorrentFreak виявило, що фірма Vindex, що представляє інтереси ТРК «Україна», направила Google дивний запит на видалення контенту з пошукової видачі. Одна з адрес, які порушують права ТРК «Україна», вказувала на 127.0.0.1, тобто вони знайшли заборонений контент у власних системах.





Журналісти відзначають, що в рамках DMCA (Закон про авторське право в цифрову епоху) Google щотижня обробляє запити на видалення приблизно п’яти мільйонів URL-адрес, а в цілому пошуковий гігант видалив вже більше п’яти мільярдів посилань. Але в спробах боротися з піратством компанії нерідко помиляються і «стріляють собі в ногу». Наприклад, недавно сервіс Toomics просив Google видалити з видачі небезпечні URL-адреси свого власного сайту.

Схожа ситуація сталася і з запитом української антипіратської компанії Vindex. Посилання, що порушує авторські права ТРК «Україна» на трансляцію футбольних матчів, вказувало на 127.0.0.1:6878/ace/manifest.m3u. Тобто файл піратського плей-листа був знайдений на власному комп’ютері Vindex. Цей файл може бути плей-листом для P2P-платформи Ace Stream, яка часто використовується для піратського контенту.

TorrentFreak пише, що Vindex варто нормально налаштувати своїх ботів. Справа в тому, що компанія і раніше не мала бездоганну репутацію: з усіх посилань, видалення яких Vindex вимагала від Google, було видалено трохи більше 10%. Цього разу Google, зрозуміло, теж не стала вживати ніяких дій.