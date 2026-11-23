Китайська компанія BYD розкрила нові подробиці про незвичайну систему складаного керма у флагманському позашляховику Fang Cheng Bao Ti 9. Під час презентації автомобіля виробник продемонстрував, як кермо автоматично ховається в передню панель. Однак виявилося, що технологія поки не призначена для використання під час автономного руху.

За словами представників BYD, конструкцію розробляли з урахуванням майбутнього поширення автопілотів третього та четвертого рівнів. Проте зараз її основне призначення значно простіше — створити більше вільного місця для водія під час стоянки.

Кермо складається за 10 секунд

Коли автомобіль зупинений і переведений у режим паркування, спеціальний електромеханічний механізм повертає кермо на 180 градусів і ховає його в передню панель. Увесь процес займає приблизно 10 секунд.

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Завдяки цьому перед водієм звільняється додатково 25 сантиметрів простору. На звільненому місці можна встановити невеликий столик, а спинку водійського сидіння — відкинути до 165 градусів. Переведення крісла в положення для відпочинку займає близько 20 секунд.

Складане кермо також працює під час дистанційного автоматичного паркування. Коли водій виходить із машини, кермо може автоматично складатися, поки автомобіль самостійно займає паркувальне місце. Перед початком звичайного руху воно обов’язково має повернутися в робоче положення та зафіксуватися.

BYD провела 96 тисяч випробувань механізму

Для реалізації технології Fang Cheng Bao Ti 9 отримав електронне кермове управління Steer-by-Wire. У такій системі команди від керма передаються до виконавчих механізмів електронним способом, без традиційного механічного з’єднання.

Виробник стверджує, що механізм складання пройшов 96 тисяч випробувань за температур від -30 до +85 градусів. Інженери також перевірили роботу подушки безпеки як зі звичайним положенням керма, так і зі складеним.

Ідея не є абсолютно новою для BYD. Подібну конструкцію компанія демонструвала ще у 2019 році на концептуальному автомобілі e-Seed GT, однак лише тепер змогла реалізувати її у серійній моделі.

Fang Cheng Bao Ti 9 надійшов у продаж у Китаї 19 листопада 2026 року. Базова комплектація коштує 279 900 юанів (приблизно 41 700 доларів), але складане кермо доступне виключно у флагманській версії Foldable Smart Cabin за 329 900 юанів (49 200 доларів).

Терміни появи можливості ховати кермо безпосередньо під час автономного руху BYD поки не називає.