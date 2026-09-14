Tesla нарешті назвала дату презентації нового Roadster: Маск обіцяє майже «літаючий» електрокар

Tesla офіційно оголосила дату презентації нового покоління Roadster — електричний суперкар покажуть 1 жовтня 2026 року. Компанія опублікувала тизер із написом «Go for launch», а Ілон Маск окремо підтвердив, що йдеться саме про новий Roadster.

Це майже символічна дата: перший прототип другого покоління Roadster Tesla показала ще у листопаді 2017 року, а початок поставок тоді планувався на 2020-й. Відтоді проєкт неодноразово переносили.

Найбільша інтрига майбутньої презентації пов’язана з так званим SpaceX Package. За даними Reuters та інших джерел, демонстрація може включати спеціальну версію автомобіля з холодногазовими прискорювачами, створеними за участі SpaceX. Саме вони можуть дозволити Roadster короткочасно підніматися над землею або радикально покращити прискорення.

Раніше Маск неодноразово натякав, що новий Roadster буде здатний на нетипові для серійного автомобіля маневри. Водночас поки що невідомо, які з цих ідей дійдуть до серійної версії.

На офіційній сторінці Tesla досі вказані характеристики ще раннього концепту: розгін 0–100 км/год приблизно за 2,1 секунди, максимальна швидкість понад 400 км/год і запас ходу близько 1000 км.

Питання тепер у тому, чи покаже Tesla 1 жовтня вже серійну версію, і головне — коли вона реально дістанеться покупців. Адже саме Roadster став одним із найдовше відкладених проєктів компанії.