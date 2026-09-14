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Tesla нарешті назвала дату презентації нового Roadster: Маск обіцяє майже «літаючий» електрокар

Після майже дев’яти років очікування Tesla призначила нову дату презентації Roadster. Найцікавіше — версія з технологіями SpaceX може ненадовго відриватися від землі.

Автор: Andrew Orobets

Tesla офіційно оголосила дату презентації нового покоління Roadster — електричний суперкар покажуть 1 жовтня 2026 року. Компанія опублікувала тизер із написом «Go for launch», а Ілон Маск окремо підтвердив, що йдеться саме про новий Roadster.

Це майже символічна дата: перший прототип другого покоління Roadster Tesla показала ще у листопаді 2017 року, а початок поставок тоді планувався на 2020-й. Відтоді проєкт неодноразово переносили.

Найбільша інтрига майбутньої презентації пов’язана з так званим SpaceX Package. За даними Reuters та інших джерел, демонстрація може включати спеціальну версію автомобіля з холодногазовими прискорювачами, створеними за участі SpaceX. Саме вони можуть дозволити Roadster короткочасно підніматися над землею або радикально покращити прискорення.

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Раніше Маск неодноразово натякав, що новий Roadster буде здатний на нетипові для серійного автомобіля маневри. Водночас поки що невідомо, які з цих ідей дійдуть до серійної версії.

На офіційній сторінці Tesla досі вказані характеристики ще раннього концепту: розгін 0–100 км/год приблизно за 2,1 секунди, максимальна швидкість понад 400 км/год і запас ходу близько 1000 км.

Питання тепер у тому, чи покаже Tesla 1 жовтня вже серійну версію, і головне — коли вона реально дістанеться покупців. Адже саме Roadster став одним із найдовше відкладених проєктів компанії.

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