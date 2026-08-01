Маска як у хокеїста: Kali представила велошолом із титановою решіткою замість «щелепи»

Американська Kali Protectives представила незвичний повнолицевий велосипедний шолом Kru: замість традиційної закритої «щелепи» обличчя захищає відкрита титанова решітка на кшталт хокейної маски. Засновник компанії Бред Волдрон не приховує джерела натхнення — ідею йому підказали хокейні шоломи його дітей ще понад десять років тому.

Титан без жодного гвинта

Ключова інженерна особливість — спосіб кріплення: титановий каркас інтегрується в шолом ще на етапі формування корпусу і зростається з оболонкою та піною EPS. Жодних гвинтів, засувок чи механічних з’єднань, які зазвичай стають найслабшою ланкою при ударі. Титан обрали за співвідношення міцності й ваги: тонкі прути тримають навантаження, не закриваючи огляд.

Результат відчутний на вагах: 650 грамів у розмірах XS–M і 680 у L–XXL — тоді як типові даунхільні фулфейси важать від 750 грамів до кілограма з лишком. При цьому Kru має повний набір сертифікацій, включно з найвимогливішою ASTM F1952 для даунхілу, яка передбачає окремі випробування захисту щелепи.

Параметр Значення Вага 650 г (XS–M) / 680 г (L–XXL) Сертифікації EN 1078, CPSC, ASTM F1952 Застібка магнітна Fidlock Ціна $460 Старт продажів 3 серпня, США

Серед іншого — регульований козирок мотоциклетного типу, охолоджувальні вставки Kali Kool Draft, три комплекти змінних подушок і транспортна сумка в наборі.

Компроміс замість компромісу

Відкрита конструкція розв’язує вічну проблему фулфейсів — задуху й обмежений огляд на підйомах, зберігаючи даунхільний рівень захисту на спусках. Але чесно варто визнати: виробник радше обміняв один компроміс на інший — крізь проміжки між титановими прутами до обличчя легше дістануться грязюка, дрібне каміння чи гілки, від яких суцільна «щелепа» захищає повністю.

Про постачання до Європи й України поки не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше ми писали про інше велосипедне ноу-хау сезону: Scott представила міські електровелосипеди Sweep на новому втулковому моторі Bosch, які виявилися на 1000 євро дешевшими за аналоги з центральним приводом.