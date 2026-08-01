Якщо застосунку немає в App Store: три способи встановити програми на iPhone в обхід магазину

App Store — єдиний штатний шлях встановлення програм на iPhone, і коли потрібного застосунку там немає, користувач опиняється в глухому куті. Причини бувають різні: розробник зняв програму з продажу, сервіс припинив підтримку, гра зникла через закінчення ліцензії, а деякі застосунки просто недоступні в українському регіональному магазині. Універсальної альтернативи App Store не існує, але є три легальні обхідні шляхи — кожен зі своїми можливостями й обмеженнями.

Спосіб 1: веб-застосунок на домашньому екрані (PWA)

PWA (Progressive Web Apps) — технологія, що дозволяє встановити сайт як повноцінну програму. Такий веб-застосунок надсилає сповіщення, отримує геолокацію, підтримує вхід за Face ID чи Touch ID і навіть частково працює без інтернету.

Варіант ідеальний для сервісів із якісною мобільною веб-версією: соцмереж, банків, маркетплейсів, служб доставки. Багато українських сервісів мають розвинені веб-версії, які в режимі PWA майже не відрізняються від нативних програм.

Встановлення просте: відкрийте сайт у Safari, натисніть кнопку «Поділитися», виберіть «Додати на екран “Домой”» («Add to Home Screen»), активуйте параметр «Відкривати як веб-застосунок» і підтвердьте. Ярлик з’явиться на робочому столі.

Мінуси теж є. Централізованого каталогу немає — кожен сайт додається вручну. І PWA не замінить ігри чи програми, яким потрібен глибокий доступ до пам’яті та датчиків смартфона.

Спосіб 2: альтернативні магазини — але лише через ЄС

У Євросоюзі Apple під тиском регуляторів дозволила сторонні магазини застосунків — наприклад, AltStore PAL чи Epic Games Store. Схема така: спершу магазин завантажується із сайту розробника, потім із нього встановлюється софт. Перевірку безпеки Apple проводить навіть для програм зі сторонніх майданчиків.

Для українських користувачів тут дві суттєві перепони. По-перше, регіон облікового запису Apple має належати до країни ЄС, а сам iPhone під час встановлення повинен фізично перебувати на території Євросоюзу — самої лише зміни регіону чи європейського VPN недостатньо. По-друге, асортимент таких магазинів значно бідніший за App Store.

Утім, для мільйонів українців, які живуть у країнах ЄС або регулярно там бувають, спосіб цілком робочий: магазин можна встановити під час поїздки, і завантажені програми продовжать працювати після повернення додому — щоправда, через 90 днів вони перестануть оновлюватися.

Спосіб 3: резервні копії застосунків через iMazing

iMazing — програма для macOS і Windows, яка вміє зберігати встановлені на iPhone застосунки на комп’ютері у вигляді IPA-файлів і повертати їх на смартфон. Це страховка на випадок, якщо програма зникне з App Store: власна збережена копія залишиться з вами.

Користуватися можна безкоштовно — після встановлення виберіть «Продовжити пробний період». Далі підключіть розблокований iPhone кабелем, підтвердьте довіру до комп’ютера, перейдіть на вкладку «Застосунки» в лівому меню, знайдіть потрібну програму й натисніть «Копіювати на Mac» або «Копіювати на ПК». iMazing створить резервну копію смартфона й витягне з неї файл. Для зворотного встановлення просто перетягніть IPA-файл у вікно програми з відкритим розділом «Застосунки».