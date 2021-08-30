Стало відомо, як насправді виглядає готель Гаррі Поттера

У Британії відкрився дуже незвичайний готель, який безумовно сподобається фанатам Гаррі Поттера. Називається він Hallow & Crux, і весь інтер’єр будинку виконаний в чарівному стилі романів Джоан Роулінг.





Готель розташований в графстві Нортумберленд на відстані ста метрів від замку Алнік, який був показаний в перших двох фільмах про Гаррі Поттера як Хогвартс. Пам’ятайте перший урок Гаррі по польотах на мітлі? Або перше тренування з квідичу? Обидві сцени знімалися на території цього замку.

Сам готель Hallow & Crux займає невелику старовинну будівля з піщанику, побудовану в 1600-х роках. Дістатися до нього можна на поїзді, який нібито зійшов зі сторінок саги.

Готель зовсім крихітний, на чотири кімнати, але всі вони продумані до дрібниць. Кожен номер має унікальну кольорову гаму і власну назву: Мародери, Дамблдор, Загальна кімната і Хогвартс-Лендінгем. Голі кам’яні стіни, дерево і важкі тканини максимально відтворюють в інтер’єрі історичну обстановку.

Загальна атмосфера готелю є поєднанням вінтажного і сучасного дизайну. Наприклад, всередині є не тільки свічки, а й просунуте штучне освітлення, телевізор, кондиціонер і всі мислимі зручності.

Номери рясніють аксесуарами, здатними викликати вау-ефект у фанатів Гаррі Поттера. У Hallow & Crux можна знайти портрети чарівників, опудало сови, копію Розподільчого капелюха в повну величину та інші чарівні дрібнички.

Дві кімнати відрізняються особливою просторістю, в них є окремо стоять ванни і душові кабіни, а з вікна верхнього номера відкривається вид на дах замку 11-го століття.

При готелі розташований ресторан «Брудні пляшки», де, судячи з фотографій, дуже непогано годують. І якщо ви раптом захочете випити капучино із зображенням Гаррі – це перше місце для подібного експірієнсу!

Правда зупинитися в Hallow & Crux зможуть дозволити собі тільки заможні туристи, задоволення це не з дешевих. Прайс готелю починається від 170 фунтів за ніч.