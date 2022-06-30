Як зменшити ступінь зносу SSD-накопичувача та подовжити термін його служби

У SSD-накопичувачів є певний ресурс, який виражено в TBW, але що це за показник та за що він відповідає? І взагалі, за який час SSD можна відправити в брухт?





Чому зношується SSD?

В конструкції диска є умовна комірка пам’яті, в якій знаходяться електрони, які кодують інформацію. Відсутність електронів у комірці – це нуль, наявність їх там – це одиниця. Проблема в тому, що електрони в комірці потрібно якось зберегти, тому в конструкції комірки є шар діелектрика. Під час запису, коли електрони повинні потрапити в комірку, їх туди проштовхують через шар діелектрика.

Будова SSD-накопичувача

Якщо дуже поверхнево, відбувається пробій шару діелектрика. Через довгий час такої роботи його структура буде настільки поцяткованою, що він вже не зможе нормально тримати електрони в комірці. Кількість циклів такого «пробою» і називається ресурсом, щоправда, у масштабах всього накопичувача.

Наприклад, маємо SSD з ресурсом у 500 TBW

Такий ресурс означає, що на SSD можна записати 500 терабайтів інформації. Якщо ємність SSD 1 терабайтів – ресурс такого SSD складе 500 циклів перезапису, а якщо 256 гігабайтів – 2000 циклів. Цикли перезапису показують, скільки всього разів SSD можна повністю перезаписати, перш ніж він вийде з ладу.

Також є денний ліміт напрацювання на відмову (зазвичай, це величина, що дорівнює від 0,5 до 2 ємностей SSD), і якщо SSD повністю перезаписувати по кілька разів на день (більше, ніж його денний ресурс), він не відпрацює свій заявлений ресурс (або почне нестабільно працювати). Простіше кажучи, виробник не гарантує нормальну роботу накопичувача, якщо його денний поріг був перевищений.

Як швидко зношується SSD?

Все залежить від того, як ви використовуєте SSD і який ресурс він має. Домашній SSD, наприклад, не проживе в сервері й пів року, оскільки там постійно йде запис. А ось у домашньому ПК, навпаки, навіть відносно слабкий ресурс SSD швидше втратить актуальність, ніж зламається.

Від чого залежить ресурс накопичувача?

Відповідь: від типу використовуваної пам’яті (найнадійніша – MLC, потім йдуть SLC (застаріла) і TLC, потім – QLC, також від контролера (чим краще контролер, тим менша і рівномірніша витрата ресурсу у накопичувача). Сучасні контролери забезпечують приблизно однаковий ресурс, однак у відвертого китаю контролери можуть бути такими собі.

Але як подовжити йому життя?

Якщо з якихось причин ви все ж таки хочете подовжити життя своєму накопичувачу, слід дотримуватися лише декількох нескладних правил. SSD вбити досить складно і значно складніше, ніж HDD-диск. Тож, подовжити життя своєму SSD можна таким чином:

Перенесіть файл підкачування Windows із SSD на HDD-накопичувач, якщо такий є. У файл підкачки постійно записуються будь-які дані, проте зовсім без нього система не буде нормально працювати;

Якщо у вас стара система, вимкніть автоматичну дефрагментацію диска. У нових збірках 10 і 11 Windows для SSD дисків вона відключена за замовчуванням.

Існують і менш ефективні поради:

Не забивайте SSD на 100%, а також увімкніть функцію TRIM (більше впливає на швидкість роботи та наявність вільного місця. Практично не впливає на ресурс);

Не переводьте комп’ютер у глибокий сон (у цьому разі всі дані з оперативної пам’яті переносяться на SSD). А от у сплячий режим комп’ютер переводити можна, тому що в такому режимі живлення оперативної пам’яті не відключається, відповідно нічого на SSD не записується.

Також можна деактивувати функцію індексації, але сильного впливу на ресурс накопичувача вона не надає.