Корисні поради з вибору телевізора, які допоможуть покупцеві у магазині електроніки

Сьогодні багато хто стикається з труднощами у виборі розумного телевізора. Не кожен має бажання шукати та порівнювати технічні характеристики пристроїв, а обрати хороший телевізор хочеться. Користуючись цими порадами, ви зможете підібрати необхідну модель.





Перевірте доступне місце

Вибирати ТВ варто в залежності від вільного місця в кімнаті. Якщо вам потрібно розмістити телевізор на стіні, враховуйте доступне для цього місце. Виміряйте нішу, запишіть габарити.

Підберіть діагональ

Пам’ятайте, що більший розмір дисплея, то більшим буде ефект занурення. Але водночас не варто брати найбільшу модель. Все залежить від якості та формату фільму чи відео.

Крім того, необхідно враховувати відстань для перегляду телевізора з великим екраном. За словами експертів, оптимальною відстанню є дистанція в 1,2-2,5 діагоналі.

Також враховуйте показник сигналу. Якщо ви хочете велику діагональ – сигнал має бути кращим. А якщо у вас невелика кімната, варто подбати про якісний сигнал та обрати менший по діагоналі пристрій.

Визначтеся з роздільною здатністю

Важливе значення має роздільна здатність екрана на показник якості зображення. Звичайно, йдеться про якісний сигнал. Сьогодні ринок пропонує чотири стандарти. HD вже практично не знайти у сучасних моделях, а 8К досі новинка. Тому вибір залишається між Full HD та 4К.

Не треба помилково вважати, що «чим більше, тим краще». Лише маючи відповідну якість сигналу, якість картинки може повністю розкритися. Тому необхідно враховувати формат, в якому ви дивитеся контент найчастіше.

Врахуйте тип підсвічування

Практично у всіх пристроях застосовується світлодіодне підсвічування матриці. Зараз виробники найчастіше користуються такими технологіями, як Edge LED та Direct LED.

У першому випадку світлодіоди розташовуються на всьому екрані. Сама матриця отримує освітлення завдяки панелі з діодами, що його розсіюють. Подібний варіант дозволяє заощадити, не ризикуючи отримати «товстий» телевізор.

У другому випадку діоди залишаються за матрицею. Вони розташовані по периметру всього екрану і відрізняються більш товстою конструкцією. Незважаючи на збільшену товщину, підсвічування відрізняється більшою однорідністю. Завдяки цьому телевізор не набуває засвітів, може гасити конкретні зони дисплея, щоб досягти більшої глибини у темних відтінках та чорному кольорі.

Визначтеся з частотою розгортки

Цей показник демонструє, як швидко оновлюється екран за одну секунду. Якщо ви бачите показник 60 Герц, це означає, що в одну секунду змінюється 60 кадрів.

Що більша частота кадрів, тим ефектніше виглядатимуть ті сцени, в яких є яскрава динаміка. Відмінним прикладом є відеоігри або спортивні події.

Як правило, 60 Герц достатньо, щоб переглянути більшість програм, до яких входять фільми та серіали. А ось для постійного використання телевізора для ігор варто вибрати 120 Гц.