Які функції та фішки вам точно не знадобляться, а які стануть у пригоді в новому кондиціонері

Деякі функції сучасних кондиціонерів корисні, але інші є швидше маркетинговий прийом для залучення покупців.





Інверторне керування

Інверторні моделі хоч і коштують дорожче за звичайні, але мають низку переваг:

Економічніші – дозволяють зберегти до 30% електроенергії (залежить від моделі).

Відрізняються високою енергоефективністю (клас А та вище).

Більш плавно регулюють температуру за рахунок відсутності стрибків через постійні ввімкнення та вимикання, що характерно для звичайних спліт-систем.

Більший термін експлуатації через меншу кількість запусків та плавніше ввімкнення компресора.

Багато моделей можуть працювати в режимі теплової помпи при температурах «за бортом» до -15 °С і навіть до -30 °С.

Працюють тихіше за інші спліт-системи, що важливо при встановленні в спальні або дитячій.

Переваги кондиціонера з інверторним типом керування очевидні. Якщо ви маєте таку можливість, рекомендується купувати саме інверторну модель.

Режим обігріву

Режим обігріву стане справжнім порятунком у міжсезоння, коли центральне опалення вимкнено, а надворі холодно. Зараз більшість моделей на ринку обладнана цією функцією, але мало які працюють при дійсно низьких температурах.

Більшість моделей зможуть обігрівати приміщення лише у міжсезоння або теплою зимою, коли на вулиці до –5 °С. Якщо плануєте грітися і в морози, вибирайте інверторну модель з відповідною робочою температурою.

В цілому, кондиціонер з функцією обігріву вигідніший, а також зручніший і безпечніший за обігрівач.

Вентиляція

Вентиляція не завжди передбачає повітрообмін між приміщенням та вулицею. При роботі в цьому режимі стандартний кондиціонер перемішує повітря, яке вже знаходиться в приміщенні.

Ця функція стане в пригоді в опалювальний сезон: спліт-система розподілить по кімнаті тепло, що підіймається до стелі від радіаторів та інших обігрівальних приладів. Але й у спеку вентиляція не завадить, особливо якщо вночі спекотно, але ви боїтеся переохолодитись.

Осушення, зволоження та іонізація

Осушення та зволоження повітря – дуже корисні функції кондиціонера, хоча багато хто не звертає уваги на їх наявність.

Кондиціонери зі зволоженням коштують дорожче та пропонують заповнити втрату вологи за допомогою парогенератора, ультразвукового зволоження або зволожуючого елемента у зовнішньому блоці. Це набагато зручніше, ніж окремий прилад, але кондиціонер з функцією зволоження коштує набагато дорожче за стандартний. Тому якщо ви не хочете віддавати за нього значну суму, краще купити додому окремий зволожувач повітря.

Якщо зволоження більше актуальне в опалювальний період, то влітку, особливо дощовому, доречною виявиться функція осушення. Вона допоможе уникнути зростання цвілі, а ще дозволить швидше висушити білизну. При осушенні кондиціонер виводить вологу конденсатом через дренажний шланг. При цьому температура повітря в кімнаті зменшується в середньому на 1°C.

Щодо іонізації, то науково доведеної основи технології виробники іонізаторів не мають. Тому ця функція в кондиціонері не є обов’язковою.

Очищення та модуль притоку свіжого повітря

HEPA, вітамінні, іонні, плазмові та інші фільтри тонкого очищення постачаються як у базовій комплектації, так і продаються окремо. Виробник може скільки завгодно обіцяти «видалення частинок до 0,00001 мкм, у тому числі бактерій і вірусів», але при типовій ширині фільтра 5,3-5,5 см ні про яке тонке очищення не може бути й мови – очищатися буде тільки частина повітря, що проганяється через кондиціонер. З іншого боку, це краще ніж нічого. Однак за наявності в будинку астматиків та алергіків рекомендовано встановити очищувач повітря.

Модуль подання свіжого повітря також можна віднести до надмірних опцій. Вартість кондиціонера з ним значно зростає, а приміщення забезпечується свіжим повітрям недостатньо. Краще подбати про нормальну вентиляцію і частіше провітрювати кімнати. Або встановити окрему систему провітрювання.

Нічний режим

Якщо спліт-система встановлюється у спальні чи дитячій, то важливо, щоб у ній був нічний режим. Він може називатися Sleep, Комфортний сон і т.д. У його «базовій» версії знижується рівень шуму за допомогою зниження кількості обертів вентилятора. В окремих моделях користувач може встановити час засинання та пробудження, і під час сну кондиціонер зменшить температуру в приміщенні, щоб ви могли краще виспатися.

Деякі моделі вночі регулюють температуру в залежності від фази сну, але це все-таки більше про економію електрики, адже реальні фази сну конкретної людини ще треба вгадати.

Турборежим і теплий запуск

У турборежимі кондиціонер працює на максимальній потужності, що дозволяє швидше нагріти або охолодити повітря у великому приміщенні. Для маленьких кімнат режим не є актуальним, а ось для великих приміщень він буде не зайвим.

У разі використання теплого запуску вентилятор кондиціонера вмикається лише тоді, коли прогріється теплообмінник. Корисна функція, але не життєво необхідна – на ній можна заощадити.

Регулювання положення жалюзі

Регулювання жалюзі по горизонталі входить до «джентльменського набору» кондиціонерів. Однак у деяких моделях передбачено регулювання по вертикалі та навіть похитування жалюзі. Це дозволяє більш прицільно спрямовувати потік повітря та рівномірно розподіляти його по приміщенню, тому зверніть увагу на цю опцію.

Таймер

Таймер стане в пригоді, наприклад, для вимкнення кондиціонера під час сну, якщо боїтеся замерзнути вночі, або створення в кімнаті комфортної температури перед поверненням додому з роботи.

У більшості кондиціонерів таймер програмується лише на добу. У деяких преміальних моделях користувач може задати час увімкнення та вимкнення спліт-системи на тиждень вперед, але саме за таку можливість не обов’язково переплачувати.

Інтелектуальні функції

Автоматичний режим особливо зручний у міжсезоння, коли через примхи погоди кондиціонер доводиться вмикати то на обігрів, то на охолодження. У типовому варіанті функції кондиціонер сам обирає, вмикати охолодження чи обігрів. У флагманських моделях у цьому режимі також може змінюватися швидкість обертання вентилятора та/або регулюватися вологість повітря у приміщенні. В останньому випадку спліт-система має бути оснащена датчиками вологості.

При виборі кондиціонера не завадить уточнити, чи є можливість вручну виставити бажану температуру та інші параметри в режимі. У багатьох моделях температурний діапазон зафіксований виробником на певному і не всім комфортному рівні.

Функції ISee та IFeel реалізують оптимізоване, «точкове» кондиціювання залежно від місця знаходження пульта (IFeel) або людини (ISee). У першому випадку в ПДК вбудовується температурний датчик. У другому – IR-датчик у внутрішньому блоці спліт-системи визначає розташування користувача за його температурою. Загалом це зручні опції, що дозволяють точніше налаштувати температурний режим у конкретному місці, коли ви нерухомі (наприклад, працюєте або спите).

Датчик присутності людини – різновид функції IFeel. В обох випадках ІЧ-сенсор визначає, чи є в кімнаті люди. Тільки якщо в першому випадку потік охолодженого (нагрітого) повітря наводиться на людину, у другому кондиціонер автоматично вимикається через деякий час після того, як всі вийдуть з кімнати. Опція також може називатися «Розумне око» (Intelligent Eye).

Модуль бездротового підключення більшості користувачів не так і потрібний. Користь від «можливості керувати кондиціонером із будь-якої точки земної кулі» нульова.

Функція може мати сенс при інтеграції спліт-системи в «розумний дім», якщо таймер кондиціонера програмується на 24 години, а вам потрібно задати параметри ввімкнення-вимкнення на тиждень наперед. Або якщо у вас дуже незручний пульт або ви постійно його губите: тоді є сенс керувати кондиціонером з мобільного додатка.

Втім, керувати будь-яким кондиціонером зі смартфона можна без Wi-Fi модуля. Головне, щоб гаджет мав ІЧ-порт. Також знадобиться встановити додаток «Віртуальний пульт» та додати до нього свою модель. Швидше за все, з телефону будуть доступні не всі функції, але міняти температуру і вмикати/вимикати кондиціонер ви точно зможете.

Автоматичне очищення

У режимі автоматичного очищення кондиціонер періодично осушує теплообмінник, знижуючи ризик утворення плісняви та скупчення хвороботворних мікроорганізмів у внутрішньому блоці спліт-системи. Корисна функція – зайвою вона не буде.

Підбиваємо підсумки

Зверніть увагу на моделі кондиціонерів з обігрівом, осушенням повітря та вентиляцією. Якщо спліт-система стоятиме в спальні, то краще вибрати пристрій із нічним режимом та таймером. Турборежим стане в пригоді, якщо приміщення велике, а вертикальне регулювання жалюзі дозволить більш точно налаштувати потоки повітря. Але головний висновок – не бійтеся переплатити за інвертор, переваги інверторних моделей того варті.

Розглянуті вище інтелектуальні опції допоможуть оптимізувати роботу кондиціонера та трохи знизити витрати електроенергії. А ось функціям іонізації та припливу вуличного повітря, а також наявності додаткових фільтрів особливого значення надавати не варто.