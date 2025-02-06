Чому відеокарти в комп’ютері розташовані горизонтально: відповідь на поверхні

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Історична причина: Горизонтальне встановлення відеокарт пов’язане з першими комп’ютерами, де материнська плата розташовувалася горизонтально.

Горизонтальне встановлення відеокарт пов’язане з першими комп’ютерами, де материнська плата розташовувалася горизонтально. Практичні переваги: Горизонтальне кріплення економить місце на материнській платі та забезпечує якісну передачу сигналу.

Чому відеокарти встановлюються горизонтально?

Ми всі звикли підключати відеокарти горизонтально. Відповідь на питання, чому ми так робимо, дуже проста і пов’язана з історією комп’ютерів, якими ми їх знаємо.

Горизонтальне встановлення відеокарти – це видовище, з яким знайомий кожен геймер. Напевно, дехто з нас іноді замислювався, чому ми встановлюємо її саме так, а не вертикально? Адже ми не зможемо повною мірою насолодитися RGB-підсвічуванням, якщо воно буде спрямоване вниз. Відповідь на це питання можна знайти, повернувшись на кілька десятиліть назад, коли комп’ютери, якими ми їх знаємо, тільки виходили на ринок.

Перші комп’ютери запровадили стандарт для встановлення відеокарт

У міру того, як домашні комп’ютери ставали дедалі популярнішими, їхня конструкція суттєво змінювалася. Спочатку компоненти вбудовувалися в клавіатури (як, наприклад, у Commodore 64), і лише згодом їх перемістили в окремі корпуси. Проте залишився спосіб монтажу, коли материнська плата укладалася горизонтально. Найбільш розумним рішенням було спроектувати входи, такі як PCI, таким чином, щоб карти розширення можна було вставляти вертикально. Прикладом цього може бути комп’ютер IBM AT 5170 1984 року.

З плином часу, коли настали 1990-ті, все більшої популярності почали набувати баштові корпуси, витісняючи конкурентів. У них збірка компонентів залишалася такою ж. Єдина відмінність полягала в тому, що материнська плата була перенесена у вертикальне розташування. А всі компоненти – в горизонтальне. Таким чином, відеокарти дійсно є спадкоємцями більш ранніх плат розширення, адже графічні процесори в тому вигляді, в якому ми їх знаємо, вийшли на ринок тільки в середині 1990-х, коли домашні комп’ютери вже були популярним пристроєм.

Система кріплення не змінилася з кількох причин. По-перше, горизонтальне кріплення економить місце на материнській платі, тому завжди залишається місце для ще однієї графічної, мережевої або звукової карти. Залежно від того, що нам потрібно. Інша перевага полягає в тому, що різні розширення можуть впливати на якість і швидкість сигналу. Підключаючи їх горизонтально, ми можемо бути впевнені, що сигнал буде максимально якісним.

Існує також питання охолодження компонентів. Якщо ми використовуємо розширення, яке дозволяє встановити відеокарту вертикально, ми можемо обмежити можливості кулера. Графічний процесор може опинитися занадто близько до бічної панелі, тому є небезпека, що він буде втягувати тепле повітря, яке він викидає. Це, в свою чергу, знизить продуктивність карти.

Як бачите, є кілька причин, чому ми встановлюємо відеокарти саме таким чином. Баштові корпуси залишаються найпопулярнішими вже понад 30 років. Навряд чи є потреба винаходити велосипед.