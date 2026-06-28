Флагманські Android-смартфони можуть стати різноманітнішими: Qualcomm готує кілька нових чипів

Флагманські смартфони на Android останніми роками часто були дуже схожими між собою за основними характеристиками. Виробники могли експериментувати з камерами, дизайном, екранами чи швидкістю зарядки, але в питанні процесорів вибір зазвичай був очевидним: новий топовий Snapdragon або флагманський MediaTek.

Схоже, ця ситуація може змінитися. За даними відомого інсайдера Digital Chat Station, Qualcomm готує помітно ширшу лінійку флагманських мобільних чипів. Якщо інформація підтвердиться, виробники Android-смартфонів отримають більше варіантів для своїх топових моделей, а покупцям доведеться уважніше дивитися не лише на назву смартфона, а й на конкретну версію процесора.

Qualcomm може розширити лінійку Snapdragon 8

За витоком, Qualcomm працює не тільки над Snapdragon 8 Elite Gen 6, який очікується як наступний головний флагманський чип компанії, а й над його потужнішою версією Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Стандартна версія Snapdragon 8 Elite Gen 6, за попередніми даними, має отримати 2-нм техпроцес, 10-ядерний CPU, графіку Adreno 845 і підтримку пам’яті LPDDR5X. Версія Pro може відрізнятися продуктивнішою графікою Adreno 850 та підтримкою швидшої пам’яті LPDDR6.

Крім того, інсайдер згадує ще два можливі чипи в межах поточного покоління: Snapdragon 8 Elite Gen 5XX Edition та Snapdragon 8 Gen 5 Pro. Про них поки відомо значно менше. Фактично зараз фігурують лише внутрішні модельні номери, тому говорити про реальну різницю в продуктивності або енергоефективності зарано.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 та Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Якщо цей план справді реалізують, Qualcomm може запропонувати виробникам одразу кілька рішень у межах однієї флагманської лінійки. Це помітно відрізнятиметься від попередніх років, коли більшість топових Android-смартфонів отримували майже однакові чипи.

Для покупців це і плюс, і мінус

З одного боку, більша кількість флагманських процесорів може зробити ринок цікавішим. Виробники зможуть точніше налаштовувати смартфони під різні сценарії: максимальна продуктивність для ігрових моделей, збалансований варіант для камерофонів або трохи доступніший чип для «майже флагманів».

Це може вплинути і на ціни. Якщо компанії отримають більше варіантів SoC, вони зможуть випускати топові смартфони в ширшому діапазоні вартості. Не кожному користувачу потрібна максимальна версія процесора, особливо якщо різниця буде помітна переважно в іграх або важких задачах зі штучним інтелектом.

З іншого боку, така стратегія може ускладнити вибір. Раніше покупцю було достатньо побачити у характеристиках актуальний Snapdragon 8, щоб зрозуміти: перед ним справжній флагман. Тепер одна схожа назва може приховувати різні рівні продуктивності, графіки, пам’яті та енергоефективності.

Особливо це важливо для тих, хто купує смартфон на кілька років. Різниця між звичайною та Pro-версією чипа може вплинути не лише на швидкість у тестах, а й на запас продуктивності, ігрові можливості, роботу з AI-функціями та нагрів під навантаженням.

Поки що Qualcomm офіційно не підтвердила появу всіх згаданих процесорів, тому до інформації варто ставитися як до витоку. Але сама тенденція виглядає логічною: Android-флагмани поступово перестають бути однаковими за «залізом», а конкуренція між виробниками може перейти на новий рівень.

Для користувачів це означає одне: у майбутніх флагманах доведеться уважніше читати характеристики. Назва Snapdragon більше не завжди буде достатньою відповіддю на питання, наскільки потужним є смартфон.