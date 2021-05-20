Чому смартфон швидко розряджається в режимі очікування?

З цієї статті ви дізнаєтеся про налаштування системи, які мають значний вплив на витрату заряду акумулятора смартфона Xiaomi, в моменти коли він не використовується.





Ця проблема дійсно хвилює все більшу кількість користувачів, і нехай вгадати саме ваш сценарій використання ми природно не зможемо, але дати кілька корисних рекомендацій, гадаємо нам під силу.

Wi-Fi і мобільна мережа

Повторювати про відключення «Помічника Wi-Fi» і грамотне використання пріоритизації (Налаштування -> Wi-Fi -> Помічник Wi-Fi) сенсу не бачимо, а ось про налаштування доступу до використання інтернету нагадати варто.

Зайдіть в «Безпека» -> Передача даних -> Мережеві підключення і відключіть доступ до інтернету (як мобільному так і по Wi-Fi) для додатків, яким на вашу думку він не потрібен (не забувайте про системні в самому низу). Список у кожного буде свій.

Відносно мобільної мережі, не раз зустрічали думку про те, що використання 3G позитивно впливає на акумулятор, це так, але з одним застереженням – якщо сигнал 4G настільки поганий, що смартфон постійно перемикається між мережами. Відстежити це ви можете зайшовши в пункт «Живлення і продуктивність» і вибравши пункт «Подробиці».

Зелений колір означає впевнений прийом, жовтий і особливо помаранчевий (не кажучи вже про червоний) сигналізують про проблеми з якістю сигналу. Але суть не тільки в тому, щоб домогтися суцільної зеленої лінії, швидше за завдання зробити так, щоб колір змінювався якомога рідше.

Поміняти тип мережі ви можете набравши в пошуку з налагодження слово «Кращий».

Місцезнаходження

Багато хто помилково вважає, що визначення місця розташування відбувається тільки в моменти, коли включений датчик GPS, але приблизні координати ніхто не відміняв.

По-перше, зайдіть в «Налаштування» -> Місцезнаходження та відключіть «Пошук мереж Wi-Fi і пристроїв Bluetooth», а потім і геолокацію Google. Так само відвідайте пункт «Геолокація в екстрених ситуаціях», оскільки ця функція не актуальна для нашої країни.

Потім зверніться в «Захист конфіденційності» -> Конфіденційні дії -> Місцезнаходження -> три крапки -> Показати системні процеси і відключити дозвіл на доступ до ваших координатах, для служб і додатків, яким вона не потрібна.

Але тут є одна хитрість. Ви побачите безліч додатків в графі «Дозволено тільки при використанні», багато хто думає, що ці програми будуть запитувати дані про місцезнаходження тільки в моменти коли вони відкриті на екрані, але це не завжди так, адже деяку фонову активність, система сприймає як використання. Тому уважно придивіться до додатків (що особливо не системні) в цьому пункті.

Синхронізація

Заходьте в «Облікові записи та синхронізація» і включаєте синхронізацію тільки по Wi-Fi. А у випадках якщо ви людина організована, можете вимкнути автосинхронізацію даних і робити її самостійно натиснувши на кнопку внизу екрана. Це істотно знизить витрати заряду акумулятора в режимі спокою.

Потім зайдіть в налаштування доступу до даних про використання (Налаштування -> Захист конфіденційності -> Спеціальні дозволи), натисніть «Ще» -> Показати системні процеси і відключіть доступ для обраних вами додатків. Ми зробили так в Google, кількома завантаженими сервісами, камерою і MIUIDaemon. Про MSA і Analytics навмисно не кажемо, оскільки сподіваємося, що ви давно відключили їх.

Ну і наостанок, залишимо таблицю з приблизним впливом деяких функцій смартфона на витрату акумулятора, оскільки багато хто про це питав.

Якщо ця тема виявиться вам цікава, в наступному матеріалі розповімо про п’ять додатків, які більше за інших впливають на розряд смартфона в режимі спокою.