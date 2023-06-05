Перераховано ситуації, в яких заряджати смартфон може бути небезпечно

Щодня ми заряджаємо свої гаджети. Нічого складного в цьому немає – достатньо підключити пристрій до блока живлення. Але в деяких ситуаціях процес поповнення енергії може бути небезпечним. Давайте розглянемо такі моменти.

Пошкоджений зарядний пристрій

Навіть якщо у вашого зарядного пристрою надламаний провід, то теоретично не варто користуватися таким шнуром. Наслідки можуть бути від поломки контролера усередині смартфона, який відповідає за процес заряду.

А може статися так, що в результаті короткого замикання сам блок живлення почне нагріватися, плавитися, і це може призвести навіть до пожежі. Бажано періодично оглядати кабель для зарядки на предмет деформації. Не варто заряджати смартфон, якщо блок живлення має ознаки деформації.

Смартфон сильно нагрівся

Часто буває, що під час перегляду відео чи гри смартфон починає швидко сідати. І ми хочемо підключити його до зарядного пристрою, щоб продовжити процес. Але так робити не варто – треба дати гаджету охолонути. Підключення занадто гарячого девайса вкорочує термін життя батареї. Бувало, що користувач ставив на зарядку смартфон під час гри, і батарея виходила з ладу і вибухала.

Смартфон дуже холодний

Ви довго використовували смартфон на морозі, і він сів. Бігом підключати до зарядки? Ні. Потрібно дати пристрою зігрітись, а саме зрівняти температуру до кімнатної. І лише тоді ставити на заряд.

Лежачи у ванній

Скільки вже було таких випадків, які сумно закінчувалися. Людина приймає ванну і тримає смартфон на зарядці. Це дуже небезпечно. Не треба так робити за жодних обставин! Також небажано заряджати пристрій у приміщенні з високою вологістю – у ванній кімнаті, на кухні або на вулиці.

Від невідомих зарядних пристроїв

Зарядний пристрій в ідеалі має бути оригінальним. Якщо він втрачений, вийшов з ладу або ж виробник не поклав його в коробочку, то бажано користуватися блоками живлення від перевірених брендів.

Також небезпеку можуть становити публічні USB-розетки – у випадку, якщо ваш апарат згорить, то навряд чи вам вдасться домогтися якоїсь компенсації від власника розетки. Вони мають ще один нюанс — за певних обставин смартфон може бути зламаний під час такого підключення. Це рідкість, але таке має місце.

Здувся акумулятор

Періодично оглядайте свій смартфон щодо порушення геометрії корпусу. Усередині смартфона акумулятор, який від різних обставин може здутися. Це може бути як брак, так і неправильне заряджання смартфона. Не варто підключати такий гаджет до блоку живлення, це може закінчитись пожежею.