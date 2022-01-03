Як розбудити смартфон, що завис “намертво”

Модульна будова смартфона дуже схожа на будову звичайного ПК – є невеликим кишеньковим комп’ютером, а також успадковує всі проблеми класичного комп’ютера – може зависнути так, що не реагуватиме на натискання кнопок і торкання дисплея. І мало хто знає, що треба робити, щоби розбудити пристрій. Редакція GSMinfo підготувала кілька порад, які можуть виручити у найскладнішій ситуації.





Дано: смартфон завис, а на екрані статична картинка або зовсім нічого не відображається.

Що робимо:

Пробуємо натискати на всі фізичні кнопки – гучність та живлення; Пробуємо розбудити за допомогою датчиків – закриваємо / відкриваємо пальцем датчики освітленості (зверху екрана), прикладаємо палець кілька разів до сенсора відбитка. Перевертаємо пристрій кілька разів – можливо, датчик орієнтації подасть сигнал, який призведе до розвисання телефону; Ставимо гаджет на зарядку – здебільшого дана маніпуляція допоможе повернути його до нормальної роботи. Можна спробувати ще раз підключити навушники в роз’єм — у них теж є своєрідний датчик, який може надіслати сигнал і розбудити гаджет; Спробуємо зателефонувати з іншого апарата. Також може допомогти відправка SMS та дзвінок через месенджер/соціальну мережу; Якщо є можливість почекати, чекаємо хвилин 10-15, можливо, пристрій розвисне саме, як тільки пройде черга завдань.

Що робити, коли не допомогло?

Чекаємо, доки батарея не розрядиться повністю. Це працює, якщо на екрані є хоч якась картинка та гаджет не вимкнений. Можливо, чекати доведеться довго; Виконуємо жорстке перезавантаження пристрою. Як це зробити – залежить від моделі та виробника апарату.

Для iPhone 8 і старше потрібно натиснути спочатку кнопку збільшення гучності, а потім зменшення. Після натиснути та утримувати бічну кнопку живлення.

Для Android-пристроїв потрібно довго тримати клавішу живлення (з різними комбінаціями гучності), але тут все залежить від виробника – краще подивитися необхідні налаштування в пошуковій системі, вказавши модель пристрою.

Якщо нічого не допомагає і ваш пристрій перетворився на «цеглу», то швидше за все має місце пошкодження прошивки або інша апаратна проблема. І тут гаджет потрібно віднести до сервіс-центр.