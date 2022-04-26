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Просто про складне: що таке DLSS та як це працює в іграх

Відеокарти з позначкою RTX можуть похвалитися не лише трасуванням променів, а й технологією DLSS. Що це таке та як працює? Про це й поговоримо сьогодні.

26.04.2022
4 хв. на прочитання
Death Stranding

DLSS – це технологія NVIDIA, яка покликана підвищити продуктивність ігор без втрати якості зображення. Вперше ми побачили, як це працює в Battlefield V і Metro: Exodus . Говорячи простою мовою, DLSS спочатку знижує роздільну здатність зображення, деталізує його за допомогою нейромережі та підтягує за якістю, а потім видає гарну картинку. Все одно складно? Тоді давайте по порядку.


Що таке DLSS?

Якщо перекладати абревіатуру DLSS (Deep Learning Super Sampling) українською мовою, це буде виглядати приблизно так “згладжування з використанням глибокого навчання”. Навряд це вносить якусь вирішальну ясність. Стає зрозуміло лише те, що це технологія згладжування і те, що використовується навчання . Навчання зазвичай властиве нейромережам. Саме це відноситься до технології DLSS. Її поява пов’язане з технологією трасування променів (Ray Tracing). Це нововведення, як очікувалося, дуже позначиться на продуктивності, тому фахівці з NVIDIA повинні були придумати щось для оптимізації. І вигадали. DLSS — технологія згладжування, яка без втрати якості зображення покращує швидкодію. Звучить не реалістично, але факт залишається фактом.

dlss

Перша версія  –  DLSS 1.0 мала на меті наступне: творцям потрібно було “загнати” весь графічний контент у спеціальний надпотужний комп’ютер NVIDIA, який за допомогою штучного інтелекту обробляв зображення. Виходить, під кожну окрему гру писався свій алгоритм DLSS. Це було дуже затратно. Якщо одна нейромережа працювала б на всі ігри, то важко уявити обсяг даних, який вона зберігала б. Та й картинку DLSS 1.0 видавала “мильну”. Спочатку ходили навіть меми про це. Щось на кшталт такого:

dlss 1.0
dlss 1.0

Друга версія – DLSS 2.0 більш проста в реалізації. NVIDIA почали оснащувати свої RTX-відеоадаптери 2000-ої та 3000-ої серій спеціальними «тензорними ядрами», які автономно справляються із завданням цього самого «семплювання». Відеокарти самостійно в режимі реального часу оптимізують зображення, видаючи і високу якість картинки і високу продуктивність.

dlss 2.0

Саме 2.0-версія дала поштовх розвитку технології DLSS, який не припиняється й досі.

Головний принцип роботи DLSS – це згладжування на кшталт “суперсемплінг”. Якщо спрощено уявити принцип дії, він виглядає так: картинка малюється у вищому, ніж потрібно, розширенні, а потім утискається до потрібного. У результаті колір кожного пікселя реального розширення обчислюється на основі декількох віртуальних субпікселів, і якість картинки помітно покращується.

«Суперсемплінг» працює у парі з технологіями глибокого навчання. Алгоритми використовують три типи даних:

  • зображення поточного кадру в низькій роздільній здатності, згенеровані ігровим двигуном;
  • попередній кадр у високій роздільній здатності;
  • вектори руху для тих самих зображень, також згенеровані двигуном.

Використовуючи вектори руху, штучний інтелект розуміє, як трансформується попередній кадр у високій роздільній здатності. І створює поточний теж у високій якості.

Тепер коротко алгоритм роботи DLSS:

  1. Технологія вивчає вихідне зображення у високій роздільній здатності (розробник відправляє весь графічний контент в NVIDIA – під усіма ракурсами та кутами в роздільній здатності 16К).
  2. Відеокарта видає ту саму картинку, але вже в нижчій роздільній здатності. 
  3. “Тензорні ядра” допрацьовують це зображення, щоб воно зовні нічим не відрізнялося від аналога у високій роздільній здатності (на основі вивчення вихідного матеріалу в 16К).
  4. На монітор надходить оптимізована картинка.

Виходить, що бачимо красиву графіку, в основі якої лежить зниження розширення, але не шкоди візуальної складової.

Для чого потрібна DLSS в іграх ?

Як вже було сказано вище, ця технологія допомагає підвищити швидкодію гри, не торкаючись при цьому якості графіки. І спрацювало це, як свідчить практика, на «ура».

Виходить, що за допомогою DLSS ми не тільки не втрачаємо FPS на користь гарної графіки, але й навпаки підвищуємо цей показник. При включенні цієї технології ФПС в іграх підростає в 1.5-2 рази. По-перше, тому що на сам адаптер знижується навантаження, а по-друге, пристрій сильно не гріється. 

 

Який вигляд має технологія DLSS в іграх?

Багато хто зауважує, що при активній DLSS якість зображення трохи розмивається або «замилюється». І відбувається це лише у статичному становищі. Якщо почати рухатися, цей ефект «мила» стає непомітним. Ось подивіться самі.

Як приклад взяли гру Battlefield V, яка, можна сказати, була першопрохідником технології DLSS. Справа – технологія включена, зліва – вимкнена. Можна помітити, що за активної DLSS картинка трохи розмивається. Але варто лише почати рухатись, і цей ефект пропадає. Ось, подивіться офіційне відео від NVIDIA:

Навряд чи помітна будь-яка різниця промальовування. Зате FPS при включеній DLSS помітно вище

Давайте подивимося наочне відео про те, як DLSS впливає на показник кадрів за секунду. У ролику присутні різні ігри:

Які ігри підтримують технології DLSS?

Таких багато. Давайте відзначимо найбільш гідні, на наш погляд, проекти:

  • Anthem
  • Battlefield V
  • Battlefield 2042
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Call of Duty: Warzone
  • Call of Duty: Vanguard
  • Chernobylite
  • Chivalry 2
  • Control
  • Crysis Remastered
  • Cyberpunk 2077
  • Death Stranding
  • Doom Eternal
  • Dying Light 2 Stay Human
  • Enlisted
  • F1 2020
  • FIST: Forged In Shadow Torch
  • Fortnite
  • Ghostrunner
  • Grand Theft Auto III – The Definitive Edition
  • Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition
  • Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition
  • LEGO Builder’s Journey 
  • Marvel’s Avengers
  • Metro Exodus
  • Metro Exodus PC Enhanced Edition
  • Minecraft With RTX для Windows 10
  • Monster Hunter: World
  • Mortal Shell
  • Mount & Blade II: Bannerlord
  • No Man’s Sky
  • Nioh 2 – The Complete Edition
  • Rainbow Six Siege
  • Red Dead Redemption 2
  • Rust
  • Scavengers
  • Shadow of the Tomb Raider
  • War Thunder
  • Watch Dogs: Legion
  • Wolfenstein: Youngblood

Технологія DLSS активно розвивається. Вихід кожної нової версії – це завжди оптимізація роботи та виправлення помилок попередників.

Виходить, що якість картинки в іграх прогресуватиме, при цьому не надаючи негативного впливу на продуктивність. Сподіваємося, що після прочитання цього матеріалу питання ” що таке DLSS і як це працює ” хоча б частково прояснилося.

Спробувати цю технологію насправді можна, купивши RTX-відеокарту 2000-ої або 3000-ої серії. Згодні, що коштує це сьогодні недешево, однак завдяки таким технологіям, як DLSS, ці адаптери збережуть свою актуальність на довгі роки вперед.

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26.04.2022
4 хв. на прочитання
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