Просто про складне: що таке DLSS та як це працює в іграх

DLSS – це технологія NVIDIA, яка покликана підвищити продуктивність ігор без втрати якості зображення. Вперше ми побачили, як це працює в Battlefield V і Metro: Exodus . Говорячи простою мовою, DLSS спочатку знижує роздільну здатність зображення, деталізує його за допомогою нейромережі та підтягує за якістю, а потім видає гарну картинку. Все одно складно? Тоді давайте по порядку.





Що таке DLSS?

Якщо перекладати абревіатуру DLSS (Deep Learning Super Sampling) українською мовою, це буде виглядати приблизно так “згладжування з використанням глибокого навчання”. Навряд це вносить якусь вирішальну ясність. Стає зрозуміло лише те, що це технологія згладжування і те, що використовується навчання . Навчання зазвичай властиве нейромережам. Саме це відноситься до технології DLSS. Її поява пов’язане з технологією трасування променів (Ray Tracing). Це нововведення, як очікувалося, дуже позначиться на продуктивності, тому фахівці з NVIDIA повинні були придумати щось для оптимізації. І вигадали. DLSS — технологія згладжування, яка без втрати якості зображення покращує швидкодію. Звучить не реалістично, але факт залишається фактом.

Перша версія – DLSS 1.0 мала на меті наступне: творцям потрібно було “загнати” весь графічний контент у спеціальний надпотужний комп’ютер NVIDIA, який за допомогою штучного інтелекту обробляв зображення. Виходить, під кожну окрему гру писався свій алгоритм DLSS. Це було дуже затратно. Якщо одна нейромережа працювала б на всі ігри, то важко уявити обсяг даних, який вона зберігала б. Та й картинку DLSS 1.0 видавала “мильну”. Спочатку ходили навіть меми про це. Щось на кшталт такого:

Друга версія – DLSS 2.0 більш проста в реалізації. NVIDIA почали оснащувати свої RTX-відеоадаптери 2000-ої та 3000-ої серій спеціальними «тензорними ядрами», які автономно справляються із завданням цього самого «семплювання». Відеокарти самостійно в режимі реального часу оптимізують зображення, видаючи і високу якість картинки і високу продуктивність.

Саме 2.0-версія дала поштовх розвитку технології DLSS, який не припиняється й досі. Головний принцип роботи DLSS – це згладжування на кшталт “суперсемплінг”. Якщо спрощено уявити принцип дії, він виглядає так: картинка малюється у вищому, ніж потрібно, розширенні, а потім утискається до потрібного. У результаті колір кожного пікселя реального розширення обчислюється на основі декількох віртуальних субпікселів, і якість картинки помітно покращується. «Суперсемплінг» працює у парі з технологіями глибокого навчання. Алгоритми використовують три типи даних: зображення поточного кадру в низькій роздільній здатності, згенеровані ігровим двигуном;

попередній кадр у високій роздільній здатності;

вектори руху для тих самих зображень, також згенеровані двигуном. Використовуючи вектори руху, штучний інтелект розуміє, як трансформується попередній кадр у високій роздільній здатності. І створює поточний теж у високій якості. Тепер коротко алгоритм роботи DLSS: Технологія вивчає вихідне зображення у високій роздільній здатності (розробник відправляє весь графічний контент в NVIDIA – під усіма ракурсами та кутами в роздільній здатності 16К). Відеокарта видає ту саму картинку, але вже в нижчій роздільній здатності. “Тензорні ядра” допрацьовують це зображення, щоб воно зовні нічим не відрізнялося від аналога у високій роздільній здатності (на основі вивчення вихідного матеріалу в 16К). На монітор надходить оптимізована картинка. Виходить, що бачимо красиву графіку, в основі якої лежить зниження розширення, але не шкоди візуальної складової. Для чого потрібна DLSS в іграх ? Як вже було сказано вище, ця технологія допомагає підвищити швидкодію гри, не торкаючись при цьому якості графіки. І спрацювало це, як свідчить практика, на «ура». Виходить, що за допомогою DLSS ми не тільки не втрачаємо FPS на користь гарної графіки, але й навпаки підвищуємо цей показник. При включенні цієї технології ФПС в іграх підростає в 1.5-2 рази. По-перше, тому що на сам адаптер знижується навантаження, а по-друге, пристрій сильно не гріється.