Просто про складне: що таке DLSS та як це працює в іграх
Відеокарти з позначкою RTX можуть похвалитися не лише трасуванням променів, а й технологією DLSS. Що це таке та як працює? Про це й поговоримо сьогодні.
DLSS – це технологія NVIDIA, яка покликана підвищити продуктивність ігор без втрати якості зображення. Вперше ми побачили, як це працює в Battlefield V і Metro: Exodus . Говорячи простою мовою, DLSS спочатку знижує роздільну здатність зображення, деталізує його за допомогою нейромережі та підтягує за якістю, а потім видає гарну картинку. Все одно складно? Тоді давайте по порядку.
Що таке DLSS?
Якщо перекладати абревіатуру DLSS (Deep Learning Super Sampling) українською мовою, це буде виглядати приблизно так “згладжування з використанням глибокого навчання”. Навряд це вносить якусь вирішальну ясність. Стає зрозуміло лише те, що це технологія згладжування і те, що використовується навчання . Навчання зазвичай властиве нейромережам. Саме це відноситься до технології DLSS. Її поява пов’язане з технологією трасування променів (Ray Tracing). Це нововведення, як очікувалося, дуже позначиться на продуктивності, тому фахівці з NVIDIA повинні були придумати щось для оптимізації. І вигадали. DLSS — технологія згладжування, яка без втрати якості зображення покращує швидкодію. Звучить не реалістично, але факт залишається фактом.
Перша версія – DLSS 1.0 мала на меті наступне: творцям потрібно було “загнати” весь графічний контент у спеціальний надпотужний комп’ютер NVIDIA, який за допомогою штучного інтелекту обробляв зображення. Виходить, під кожну окрему гру писався свій алгоритм DLSS. Це було дуже затратно. Якщо одна нейромережа працювала б на всі ігри, то важко уявити обсяг даних, який вона зберігала б. Та й картинку DLSS 1.0 видавала “мильну”. Спочатку ходили навіть меми про це. Щось на кшталт такого:
Друга версія – DLSS 2.0 більш проста в реалізації. NVIDIA почали оснащувати свої RTX-відеоадаптери 2000-ої та 3000-ої серій спеціальними «тензорними ядрами», які автономно справляються із завданням цього самого «семплювання». Відеокарти самостійно в режимі реального часу оптимізують зображення, видаючи і високу якість картинки і високу продуктивність.
Саме 2.0-версія дала поштовх розвитку технології DLSS, який не припиняється й досі.
Головний принцип роботи DLSS – це згладжування на кшталт “суперсемплінг”. Якщо спрощено уявити принцип дії, він виглядає так: картинка малюється у вищому, ніж потрібно, розширенні, а потім утискається до потрібного. У результаті колір кожного пікселя реального розширення обчислюється на основі декількох віртуальних субпікселів, і якість картинки помітно покращується.
«Суперсемплінг» працює у парі з технологіями глибокого навчання. Алгоритми використовують три типи даних:
- зображення поточного кадру в низькій роздільній здатності, згенеровані ігровим двигуном;
- попередній кадр у високій роздільній здатності;
- вектори руху для тих самих зображень, також згенеровані двигуном.
Використовуючи вектори руху, штучний інтелект розуміє, як трансформується попередній кадр у високій роздільній здатності. І створює поточний теж у високій якості.
Тепер коротко алгоритм роботи DLSS:
- Технологія вивчає вихідне зображення у високій роздільній здатності (розробник відправляє весь графічний контент в NVIDIA – під усіма ракурсами та кутами в роздільній здатності 16К).
- Відеокарта видає ту саму картинку, але вже в нижчій роздільній здатності.
- “Тензорні ядра” допрацьовують це зображення, щоб воно зовні нічим не відрізнялося від аналога у високій роздільній здатності (на основі вивчення вихідного матеріалу в 16К).
- На монітор надходить оптимізована картинка.
Виходить, що бачимо красиву графіку, в основі якої лежить зниження розширення, але не шкоди візуальної складової.
Для чого потрібна DLSS в іграх ?
Як вже було сказано вище, ця технологія допомагає підвищити швидкодію гри, не торкаючись при цьому якості графіки. І спрацювало це, як свідчить практика, на «ура».
Виходить, що за допомогою DLSS ми не тільки не втрачаємо FPS на користь гарної графіки, але й навпаки підвищуємо цей показник. При включенні цієї технології ФПС в іграх підростає в 1.5-2 рази. По-перше, тому що на сам адаптер знижується навантаження, а по-друге, пристрій сильно не гріється.
Який вигляд має технологія DLSS в іграх?
Багато хто зауважує, що при активній DLSS якість зображення трохи розмивається або «замилюється». І відбувається це лише у статичному становищі. Якщо почати рухатися, цей ефект «мила» стає непомітним. Ось подивіться самі.
Як приклад взяли гру Battlefield V, яка, можна сказати, була першопрохідником технології DLSS. Справа – технологія включена, зліва – вимкнена. Можна помітити, що за активної DLSS картинка трохи розмивається. Але варто лише почати рухатись, і цей ефект пропадає. Ось, подивіться офіційне відео від NVIDIA:
Навряд чи помітна будь-яка різниця промальовування. Зате FPS при включеній DLSS помітно вище
Давайте подивимося наочне відео про те, як DLSS впливає на показник кадрів за секунду. У ролику присутні різні ігри:
Які ігри підтримують технології DLSS?
Таких багато. Давайте відзначимо найбільш гідні, на наш погляд, проекти:
- Anthem
- Battlefield V
- Battlefield 2042
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Call of Duty: Modern Warfare
- Call of Duty: Warzone
- Call of Duty: Vanguard
- Chernobylite
- Chivalry 2
- Control
- Crysis Remastered
- Cyberpunk 2077
- Death Stranding
- Doom Eternal
- Dying Light 2 Stay Human
- Enlisted
- F1 2020
- FIST: Forged In Shadow Torch
- Fortnite
- Ghostrunner
- Grand Theft Auto III – The Definitive Edition
- Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition
- Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition
- LEGO Builder’s Journey
- Marvel’s Avengers
- Metro Exodus
- Metro Exodus PC Enhanced Edition
- Minecraft With RTX для Windows 10
- Monster Hunter: World
- Mortal Shell
- Mount & Blade II: Bannerlord
- No Man’s Sky
- Nioh 2 – The Complete Edition
- Rainbow Six Siege
- Red Dead Redemption 2
- Rust
- Scavengers
- Shadow of the Tomb Raider
- War Thunder
- Watch Dogs: Legion
- Wolfenstein: Youngblood
Технологія DLSS активно розвивається. Вихід кожної нової версії – це завжди оптимізація роботи та виправлення помилок попередників.
Виходить, що якість картинки в іграх прогресуватиме, при цьому не надаючи негативного впливу на продуктивність. Сподіваємося, що після прочитання цього матеріалу питання ” що таке DLSS і як це працює ” хоча б частково прояснилося.
Спробувати цю технологію насправді можна, купивши RTX-відеокарту 2000-ої або 3000-ої серії. Згодні, що коштує це сьогодні недешево, однак завдяки таким технологіям, як DLSS, ці адаптери збережуть свою актуальність на довгі роки вперед.