Microsoft випустила дуже важливе оновлення Windows 11, але встановити його доведеться вручну

Завантажувати його доведеться вручну. Де? Центр оновлення Windows на ПК (або Windows Update). Також апдейт доступний у каталозі Microsoft Update Catalog. Чому KB5012643 не завантажується автоматично? Тому що оновлення не вважається критично важливим.





Усі виправлення, які містить апдейт, у майбутньому опиняться в автоматичному щомісячному (цього разу травневому) великому оновленні, яке традиційно випускають у вівторки. Але, якщо користувач зіткнувся з однією з проблем, описаних тут , варто завантажити KB5012643 прямо зараз і встановити його.

Найважливіше – виправлена ​​помилка, через яку операційна система Windows 11 могла завантажуватися надто довго – до 40 хвилин. Також фахівці позбавили власників ПК та ноутбуків від бага, що викликає зникнення кнопок згортання у відкритих на весь екран програмах. Немає більше кривих субтитрів у відео.