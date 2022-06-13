Представлено Diablo 4: 150 данжів та 10 років підтримки

10 років минуло з виходу Diablo III – спадковий культовий Action RPG, де виросло не одне покоління геймерів. І ось на презентації Xbox & Bethesda було представлено трейлера четвертої частини, а також названо її дату виходу.





У ході заходу Blizzard Enteritainment поділилася й іншими деталями про майбутній проект. Так, у Diablo IV буде підтримка кросплею, а до вже існуючих класів додасться новий – некромант.

Ще одним цікавим нововведенням стане можливість налаштування зовнішнього вигляду персонажа за допомогою редактора. Крім того, розробники обіцяють різноманітні шляхи проходження квестів, що має позитивно позначитися на реграбельності.

Крім 150 підземель у Diablo IV будуть спеціальні ворожі фортеці, які можна буде захопити та перетворити на дружню споруду. Також розробники повідомили про світових босів, івенти, появу режиму для гри удвох на одному екрані, багаторічну підтримку оновленнями та цікавий ендгейм-контент.

Щоб не повторити долю Diablo: Immortal, Blizzard зазначили, що донат у грі не впливатиме на силу персонажів та потрібен лише для косметичних змін.

Реліз Diablo IV відбудеться в 2023 році на ПК, Xbox Series X, Xbox One, PS5 і PS4.