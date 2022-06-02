WhatsApp отримав важливу функцію, яку користувачі просили роками

Здавалося б, можливість редагувати свої повідомлення – базова функція, яка має бути в будь-якому месенджері, який претендує на те, щоб бути зручним. Проте розробники WhatsApp із завзятістю, гідною кращого застосування, відмовлялися її додавати.





Чутки про те, що функція ось-ось з’явиться, ходили аж з 2017 року. Але краще пізно, ніж ніколи — через п’ять років WhatsApp нарешті дозволить користувачам редагувати текстові повідомлення.

Принаймні, про це повідомляє портал WABetaInfo з посиланням на тестову версію WhatsApp. І навіть наводить скріншот, за яким загалом можна зрозуміти, як працюватиме функція. Користувач виділяє повідомлення довгим натисканням та в контекстному меню вибирає пункт редагувати, вносить потрібні правки та надсилає повторно. Загалом нічого такого, чого б ми не бачили в інших месенджерах.

Відомо також, що функція буде доступна всім версіям WhatsApp, включаючи Android, iOS і ПК. На жаль, поки що невідомо, чи будуть у редагування додаткові умови — наприклад, можливість відредагувати повідомлення не більше ніж через 4 години після відправлення. У тестовій версії WhatsApp таких обмежень немає, але це не означає, що вони не з’являться, коли апдейт отримають усі.