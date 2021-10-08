Експерти розповіли, як легко очистити розділ “Інше” на смартфонах Xiaomi

Розділ “Інше” в оболонці MIUI вже давно ламає голову користувачам. Як відомо, в ньому зберігається безліч різних даних, в тому числі файли Telegram і WhatsApp. Сьогодні ми покажемо вам, як можна зменшити розмір цього розділу шляхом очищення кешу системних додатків.





Для початку переконаємося в тому, що місце після очищення дійсно звільняється: зліва ви бачите розділ до видалення кешу, праворуч – після:

Як видно на скріншотах, за допомогою звичайного очищення нам вдалося звільнити близько 4.5 гігабайт простору на накопичувачі. Не дивуйтеся такій великій вазі – ми давно не очищали медіа Telegram / WhatsApp 🙂

Тепер перейдемо до самого процесу очищення. Для початку завантажуємо додаток Activity Launcher, запускаємо його і вводимо в пошуковий рядок слово сховище:

Переходимо в сховище саме в пункті “Налаштування”, після чого тапаємо по рядку “Дані кеша” і погоджуємося на очистку. Тимчасові файли системних додатків будуть видалені зі смартфона.

Щоб при черговому очищення знову не проробляти всі операції, можна вивести іконку сховища на робочий стіл: в Activity за допомогою довгого тапу по пункту “Сховище” відкривається спливаюче вікно, в якому потрібно вибрати “Створити ярлик”:

Так, ми вже розповідали про це в одній з минулих статей, але нагадати ще раз точно не буде зайвим.