Windows 11 зможе тестувати швидкість інтернету

Зазвичай для вимірювання швидкості інтернету потрібно переходити на сайт спеціального сервісу — вручну або через закладку в браузері. Але, схоже, незабаром ця дія стане ще простішою: відповідний інструмент для панелі завдань Windows 11 нещодавно був помічений у тестовій збірці операційної системи.

Інформацію про підготовлюване нововведення розкрив інсайдер під ніком phantomofearth. Судячи з опублікованого ним скріншоту, кнопка «спідтесту» з’явиться в меню налаштувань мережі в панелі завдань.

Джерело також зазначає, що в поточній реалізації натискання кнопки запускає віджет стороннього онлайн-сервісу Speedtest. Поки невідомо, чи продовжить Microsoft цю практику, чи до моменту релізу змінить метод роботи сервісу. Терміни впровадження нововведення в стабільну версію ОС невідомі.