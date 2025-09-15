Новини кіно

Девід Ф. Сендберг зніме перезапуск культового хоррора «Жах Амітівілля»

«Жах Амітівілля»

Після роботи над екранізацією відеогри Until Dawn для Screen Gems Девід Ф. Сендберг уклав контракт на створення нового хоррора про будинок у містечку Амітівілль і потойбічні сили, які його населяють. Новий фільм зніме Amazon MGM Studios.

Сценарій майбутнього проекту, який описується як переосмислення оригінальної хоррор-класики, напишуть Ієн Голдберг і Річард Нейнг, які працювали над «Закляття: Останній обряд».

Франшиза «Жах Амітівілля», історія якої налічує вже понад 40 років, почалася з фільму Стюарта Розенберга з Джеймсом Броліном, Марго Кіддер і Родом Стайгером у головних ролях. Картина була заснована на однойменній книзі Джея Енсона 1977 року і паранормальній легенді, що лежить в її основі.

Історія починається в 1974 році, коли Рональд ДеФео-молодший вбиває своїх батьків і чотирьох братів і сестер в їхньому будинку за адресою Оушен-авеню, 112, в Амітівіллі, штат Нью-Йорк. Приблизно через рік після цього жахливого злочину Джордж і Кеті Лутц разом з трьома дітьми переїжджають в цей будинок, не підозрюючи про його похмуре минуле. Незабаром після заселення вони стикаються з серією страшних паранормальних явищ.

Інтерес до всесвіту «Амітівілля» в Голлівуді зараз на підйомі. Всього пару місяців тому стало відомо, що BoulderLight Pictures і Divide/Conquer – продюсери фільмів «Орудия» – розробляють новий проект за мотивами «Амітівілля», окремий від основного кіновсесвіту і заснований на оригінальній легенді, що знаходиться в суспільному надбанні. Режисерами цього фільму виступлять подружжя Джозеф і Ванесса Вінтер, творці фільму в жанрі знайденої плівки Deadstream, презентованого на фестивалі SXSW.

Загальна кількість фільмів, що розповідають історію будинку в Амітівіллі, налічує 8 основних фільмів, ремейк з Райаном Рейнольдсом і ще кілька фільмів, не пов’язаних з оригінальним. Серед них є і відвертий треш, на кшталт «Вібратор Амітівілля» або «Еммануель Амітівілля».

