Девід Ф. Сендберг зніме перезапуск культового хоррора «Жах Амітівілля»

Після роботи над екранізацією відеогри Until Dawn для Screen Gems Девід Ф. Сендберг уклав контракт на створення нового хоррора про будинок у містечку Амітівілль і потойбічні сили, які його населяють. Новий фільм зніме Amazon MGM Studios.

Сценарій майбутнього проекту, який описується як переосмислення оригінальної хоррор-класики, напишуть Ієн Голдберг і Річард Нейнг, які працювали над «Закляття: Останній обряд».

Франшиза «Жах Амітівілля», історія якої налічує вже понад 40 років, почалася з фільму Стюарта Розенберга з Джеймсом Броліном, Марго Кіддер і Родом Стайгером у головних ролях. Картина була заснована на однойменній книзі Джея Енсона 1977 року і паранормальній легенді, що лежить в її основі.

Історія починається в 1974 році, коли Рональд ДеФео-молодший вбиває своїх батьків і чотирьох братів і сестер в їхньому будинку за адресою Оушен-авеню, 112, в Амітівіллі, штат Нью-Йорк. Приблизно через рік після цього жахливого злочину Джордж і Кеті Лутц разом з трьома дітьми переїжджають в цей будинок, не підозрюючи про його похмуре минуле. Незабаром після заселення вони стикаються з серією страшних паранормальних явищ.

Інтерес до всесвіту «Амітівілля» в Голлівуді зараз на підйомі. Всього пару місяців тому стало відомо, що BoulderLight Pictures і Divide/Conquer – продюсери фільмів «Орудия» – розробляють новий проект за мотивами «Амітівілля», окремий від основного кіновсесвіту і заснований на оригінальній легенді, що знаходиться в суспільному надбанні. Режисерами цього фільму виступлять подружжя Джозеф і Ванесса Вінтер, творці фільму в жанрі знайденої плівки Deadstream, презентованого на фестивалі SXSW.

Загальна кількість фільмів, що розповідають історію будинку в Амітівіллі, налічує 8 основних фільмів, ремейк з Райаном Рейнольдсом і ще кілька фільмів, не пов’язаних з оригінальним. Серед них є і відвертий треш, на кшталт «Вібратор Амітівілля» або «Еммануель Амітівілля».