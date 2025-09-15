Блогер розібрав Pixel 10 Pro XL і був дуже здивований змінами в конструкції

Флагман Pixel 10 Pro XL став помітним кроком вперед для Google не тільки в плані камер і ШІ-функцій, але і в питанні ремонтопридатності. Розбирання від Зака Нельсона з каналу JerryRigEverything показало, що смартфон отримав оновлену конструкцію, розраховану на більш легке обслуговування.

Головне нововведення — система вилучення акумулятора за допомогою спеціальних язичків замість клею, що значно полегшує заміну без професійних інструментів.

Крім цього, конструкція стала міцнішою, а повторне складання не викликало проблем у роботі пристрою. Це рідкісний випадок для сучасних флагманів з компактним корпусом. Google також зробила акцент на підтримці: компанія публікує офіційні інструкції та продає оригінальні запчастини через сайт iFixit.

Хоча Pixel 10 Pro XL не можна поставити на один рівень з «еталонами ремонтопридатності» на кшталт Fairphone, зміни досить помітні.