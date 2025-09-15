Названо країну з найбільшою кількістю довгожителів

Уряд Японії зафіксував нове досягнення в галузі довголіття – кількість громадян у віці 100 років і старше досягла 99 763 осіб. Ця цифра знаменує 55-й рік поспіль, коли країна перевершує власні показники за кількістю довгожителів.

Масштаб зростання вражає при порівнянні з історичними даними. У 1960-х роках лише 153 японці переступили столітній рубіж, тоді як сьогодні їх кількість наближається до стотисячної позначки.

Жінки складають переважну більшість серед столітніх громадян – 88% від загальної кількості. Експерти пов’язують японський феномен довголіття з декількома ключовими факторами: низьким рівнем ожиріння серед населення, традиційною дієтою з великою кількістю риби та овочів, а також щоденними фізичними вправами на зразок групової зарядки.

Серед рекордсменів виділяється 114-річна Сігеко Кагава, яка вважається найстарішим жителем Японії. Найстарішим чоловіком країни став 111-річний Кійотака Мідзуно.

Офіційні дані про довгожителів традиційно публікуються напередодні Дня людей похилого віку, який відзначається 15 вересня. В рамках національного свята нові столітні громадяни отримують вітальний лист і срібну чашу від прем’єр-міністра. У поточному році право на таке визнання отримали понад 52 000 осіб.

Хоча деякі дослідження ставлять під сумнів точність глобальної статистики щодо довгожителів, японські показники підтверджують статус країни як суспільства, що найшвидше старіє у світі. Тенденція не виявляє ознак уповільнення, що вже створює серйозні проблеми для суспільства.