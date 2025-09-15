Новини відеоігор

Чутки: нова частина Forza Horizon перенесе нас до Японії

GSMinfo15.09.2025
Forza Horizon

Австралійський партнер Microsoft передчасно опублікував інформацію про свою роботу над оцифруванням автомобілів для наступної Forza Horizon. Пост у соціальних мережах вже видалено, але скріншот залишився.

І в ньому побачили натяк на локацію нової частини – Японію.

Представник компанії Cult and Classic фотографує кей-кар – японську категорію малих транспортних засобів, які не дуже поширені по всьому світу, зате в Японії займають близько третини ринку.

Microsoft ніяк не коментує витік інформації, компанія Cult and Classic просто видалила пост без зайвих коментарів.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Tags
GSMinfo15.09.2025
Back to top button