Чутки: нова частина Forza Horizon перенесе нас до Японії

Австралійський партнер Microsoft передчасно опублікував інформацію про свою роботу над оцифруванням автомобілів для наступної Forza Horizon. Пост у соціальних мережах вже видалено, але скріншот залишився.

І в ньому побачили натяк на локацію нової частини – Японію.

Представник компанії Cult and Classic фотографує кей-кар – японську категорію малих транспортних засобів, які не дуже поширені по всьому світу, зате в Японії займають близько третини ринку.

Microsoft ніяк не коментує витік інформації, компанія Cult and Classic просто видалила пост без зайвих коментарів.