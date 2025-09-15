HUAWEI WATCH Ultimate 2: розкрито дизайн та характеристики

Техноблогер Роланд Квандт опублікував свіжі рендери смарт-годинника HUAWEI WATCH Ultimate 2, який готується до випуску. Свій пост у соцмережі він супроводив подробицями про очікувані технічні особливості майбутньої новинки.

За даними джерела, головним нововведенням в конструкції HUAWEI WATCH Ultimate 2 стане кремній-вуглецевий акумулятор. Повідомляється, що його щільність енергії порівняно з АКБ в годинниках попереднього покоління збільшиться на 37%, а ємність — відразу на 65%.

Інсайдер стверджує, що набір функцій у новинки майже не зміниться, зате з’явиться 48,5-мм версія, якої не було в минулому поколінні. Судячи з зображень, гаджет оснастять «заводним головкою» і двома апаратними кнопками, а також дисплеєм з вузькими рамками.

Очікується, що смарт-годинник випускатиметься щонайменше у двох кольорах (чорному та біло-синьому), а його ціна на ринку Європи становитиме від €899.